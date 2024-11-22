行政院核定「桃竹苗大矽谷」計畫，交通運輸路網是重中之重，但新竹市議員廖子齊質詢指出，香山區位於竹苗連接樞紐，但卻沒被納入輕軌範圍，另香山YouBike站僅占全市15％，非常不合理。對此，代理市長邱臣遠表示，桃竹竹苗大矽谷計畫目前沒有納入香山，但議員的意見都會納入，朝此方向努力。

市議員廖子齊指出，桃竹苗大矽谷計畫十分鐘是交通運輸路網，但新竹市輕軌整體規畫路網裡，竟然不包含香山區，據她所知，歷屆路網規畫只有新竹市長高虹安版本沒有香山區，直呼「誇張」，大矽谷計畫明明是要串連桃竹苗，香山區就在竹苗銜接樞紐上，雖然不會是第1條線，但是輕軌必須到達的地方。

廖子齊也說，香山區占新竹市一半面積以上，非地形險峻之處，也適合YouBike騎乘，但新竹市YouBike共有103站點，香山區只有16個，占比僅15％，非常不合理。YouBike設站清單現有45處評估需求中，香山區就有高達19站需求，占比4成，這次經費將再設置10個站點，盼市府能在香山增加4個站點。

廖子齊也主張，香山發展不能落後，盼市府加強中央溝通與資源爭取，縮短客雅水資源回收中心擴建期程，提升汙水處理量能，並盤點香山區社宅用地、舊虎林國小基地進行多功能社福中心先期評估計畫等。

對此，市府交通處表示，大新竹輕軌計畫會依核定之整體路網分年分期辦理可行性研究及後續綜合規畫作業。另外，有關議員關心建議輕軌延伸至香山地區，市府會依大新竹輕軌推動進度，滾動式檢討整體路網，並研議路線延伸至香山地區的可行性。