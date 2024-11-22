正修科大「2024健康暨管理學院成果展暨高中職策略聯盟多元學習體驗營」、「幼保系畢業公演」盛大登場！ AI人工智慧、智慧創客研發，再加入旗尾走跳學功夫、蕉傲。大旗山USR計畫成果展及偏鄉USR-甲仙特色行銷展成果，幼保系畢公改編知名兒童繪本的兒童劇，透過國王、巫師與魔山生物充滿趣味的互動探索誠實的重要。

正修科大健康暨管理學院6系展成果，校長龔瑞璋（右五）等人為展出揭開序幕。（林雅惠攝）

正修科大今年的「2024健康暨管理學院成果展暨高中職策略聯盟多元學習體驗營」，以「智慧健康」、「卓越管理」為核心，呈現各系在智慧健康與卓越管理的創新成就，開場由旗山南勝社區長輩帶來打擊樂表演為成果展揭開序幕，現場並有復華中學、三信家商、中山工商及旗美高中超過240位師生體驗各系特色攤位。

校長龔瑞璋表示，健康暨管理學院6系除專業成果展外，今年特別加入USR展攤，讓學生更愛護我們所居住的環境，也更融入社區。

龔校長由健康暨管理學院院長周秀蓉陪同逐一走訪6系展攤，分別有企管系的企管專題證照坊、晶心健康文創坊針對創意、創新和創業特色，展出學生實務專題及畢業校友創業成果。資管系則以智慧創客研發成果展、AI人工智慧前瞻應用展出創新設計與技術應用的研究與開發成果。

金融系透過XQ智能通、金融財富大作戰，藉由遊戲讓參與者從互動增進對智能投資和理財規劃的理解。幼保系「啟發學習力。玩出大能力」、「幼發創意。精彩無限」，透過遊戲與創意活動，激發幼兒創意思維。

護理系「耳聰目明力壯壯」、「良心好肺立分明」，關注民眾日常生活健康習慣，藉由體驗活動提供專業健康建議。長照系以「虛擬互動遊戲」和「銀髮紓壓活動」結合現代科技與老年健康需求，提供互動式遊戲體驗和紓壓活動。

周秀蓉表示，今年第一次結合長照、護理及幼保3系，再加上企管、資管及金融共6系聯合舉辦成果展，以智慧健康、永續管理創造共好社會。

而幼保系畢業公演「國王與魔豆」更是寓教於樂，戲劇裡特別設計多種「魔法」元素及互動方式，大朋友小朋友全場笑聲和掌聲此起彼落，氣氛相當熱絡，這些創意不僅增添舞台劇的趣味，也讓孩子從歡笑中學到誠實的重要。

龔校長說，畢業班同將四年所學呈現在舞台上，一針一線做道具，展現絕佳團隊合作精神，將留下美好回憶，對日後職涯有非常大的幫助。

正修科大表示，「國王與魔豆」不僅是一場魔幻冒險，更是一堂關於品格和情感教育的課程，以誠實與助人為主題，讓觀賞的大朋友小朋友都能培養誠實品格及助人的情操。