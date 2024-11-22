台中市太平區30多歲的陳姓女子21日上午赴銀行匯款100萬元以支付房屋裝潢工程款，卻對工程項目、廠商名稱等「一問三不知」，行員察覺有異而報警。經了解，原來陳女10月起加入某投資群組，遇到自稱「小陳」的理專遊說她下載某投資APP，經員警一番苦勸，終於保住陳女積蓄。

台中市警察局太平分局太平派出所警員王俞閔、陳裕凱21日上午9時許接獲轄內元大銀行行員報案稱，有女子要匯100萬元到不明帳戶疑似遭詐，警方前往現場處理。行員向警方表示，該女自稱要支付房屋裝潢工程款，卻對於工程項目、廠商名稱等一問三不知，擔心女子年紀輕輕就被騙走積蓄。

經警方詢問才知道，原來陳女10月中旬加入某股票投資群組，起初只是觀看版友留言，後來有位自稱「小陳」的理專，不僅熱心指導她股票的分析，還請她下載自創投資APP及指導如何下單儲值，因看到群組裡每天都有股友大肆PO文買到老師的飆股賺到錢，讓她十分心動，才將這幾年攢來的積蓄一股腦兒投入。

陳女遵照詐騙集團指示赴銀行匯款100萬元，詐團還特別交代陳女要向行員表示款項是用來繳房屋裝潢工程款。最終因女子一問三不知，還緊盯手機露餡，所幸在警方耐心勸說，加上行員也稱投資應該找合法的券商，女子才意識到差點受騙上當，放棄取款念頭。