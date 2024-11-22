經濟部長郭智輝20日受訪時稱核能只剩下核廢料問題處理，共識及安全都沒問題，環盟表示，支持核電的民眾，如果你很在乎最近勞動部公務員被霸凌死掉的話，請你自己就不要霸凌核電廠附近的居民，不要因為核電廠沒有設置在你居住的縣市，就支持核電；不要因為核一、二、三電廠已經用了40年，就覺得繼續延役也沒關係；不要因為核一、二、三電廠已建置或將建置乾式貯存廠，就認為「核廢料永遠放在核電廠內就沒事啦！」

環盟引述「環保施政進行評量」時，沒有縣市政府支持境內設置核電廠或核廢料處置場，也沒有縣市政府支持現有核電廠延役，或反對撤銷核四，與民調有極大差異，郭智輝應了解，許多民眾對核能發電雖然支持，卻不希望核電廠或核廢料處置場在其居住縣市設置的現實。

環盟批評，我國環境基本法第23條規定，政府應訂定計畫逐步達成非核家園目標，郭智輝身為公職人員，理應遵守國家法令和政策，但郭部長竟然公然作出違反國家法律規定的發言，公開主張核電民調支持核電者已有6、7成，要「大家一起努力」，實在違法失職。

環盟說，台灣是地狹人稠的海島，且地震、颱風頻仍，核電災變風險高，萬一產生重大災變，可能讓台灣滅亡。此外，萬年毒物核廢料至今找不到處置場所。發展核電，縱然能安全地沒有意外產生，也會留下更多的毒物讓後代子孫去承受，這是違反世代正義、違背永續發展的行為。所以台灣沒有發展核電的自然和社會條件。

環盟強調，台灣社會經過數十年的論辯，逐步達成共識，不再發展核電，才會將非核家園目標寫入上述法律。早在2011年11月3日時任總統的馬英九就召開記者會喊出要逐步邁向「非核家園」；2016年總統大選時，無論是民進黨候選人蔡英文或國民黨候選人朱立倫，都表示支持台灣邁向「非核家園」的目標。

環盟期待，政府官員展現落實非核家園的決心，莫再讓核電爭議遲滯我們能源轉型、因應氣候變遷應有的作為，更呼籲全民一起努力，共同打造一個安全、健康、永續的美麗國家。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。