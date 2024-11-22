從印度來台的雲林崙背天主堂神父狄鐸，曾在印度一個極偏遠地區服務，有個心願為該地籌設婦女就業發展暨兒童照顧中心，沒想到獲得天主教嘉義教區支持，信仰「老大媽」的雲邑百二庄老大媽會員們得知這件有意義的大事，1天之內募款完成300萬元，今（22日）捐獻。

崙背天主堂22日隆重舉行「林默娘牽手瑪麗亞」籌建印度婦女就業及兒童庇護活動中心的祝福禮，雙方都相當歡喜。（周麗蘭攝）

牽線促成東方聖母「老大媽」、西方聖母「瑪利亞」信徒們合作的中間人是張雯峰、奚淑芳律師伉儷，奚淑芳謙虛說，媽祖和聖母應該早就「喬好了」。

在台灣服務12年說一口流利中文、台語的狄鐸神父來自印度，他膚色黝黑，教友都稱他「巧克力神父」。他曾在印度一個極偏遠之處「Orumaniendal」服務3年，當地生存環境惡劣，婦女沒有工作，兒童因貧困吃不飽，也無法讀書，他想為當地婦女、孩子蓋一間可以學習、工作、庇護的建築。

嘉義教區浦英雄主教得知後支持，並號召地方好友協助募款，天主教耶路撒冷聖墓騎士吳百華大力協助，但一開始只敢規畫1樓，經費約580萬元。

律師張雲峰、奚淑芳夫婦認為此事影響重大，牽線雲邑百二庄老大媽會創會理事長林煜喆協助，與巧克力神父討論後，認為應蓋2層樓，1樓讓婦女學習技藝、就業，2樓做為兒童教室，承諾捐助300萬元。

雲邑老大媽會友得知後，紛紛捐款數千元不等，林煜喆把不足300萬元的部分補足，該婦女就業發展暨兒童照顧中心工程已在上月動土，工程約1年多。

崙背天主堂22日隆重舉行「林默娘牽手瑪麗亞」籌建印度婦女就業及兒童庇護活動中心的祝福禮，雙方都相當歡喜。

林煜喆指出，當年台灣人民生活困苦，天主教來台灣協助，當有能力應該要回饋，教會願意去印度助婦女、兒童等弱勢，因此向老大媽會的會員募款，不到1天即募得300萬元讓教會為遭遇不幸的婦女、兒童蓋庇護所。做這些事已經不是「宗教」，這是對愛心的「信仰」。

律師張雯峰說，行善沒有宗教、國界，捐贈者不一定是誰的信徒，使用的婦女、兒童也不一定要有宗教。奚淑芳則說，他們拋出這個訊息給林董（林煜喆），他就「接住了」，她相信媽祖與聖母應該是早就喬好了。

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