中華隊在複賽首戰因攻勢串聯不佳敗給委內瑞拉後，總教練曾豪駒今對美國立刻調整守位和打序，將潘傑楷從三壘調到一壘，游擊手底的張政禹鎮守「熱角」三壘，前役雙安的江坤宇則往前推到第6棒。結果3人的攻擊都發揮關鍵作用，助中華隊一舉擊敗美國。

潘傑楷在預賽對日本就曾發生失誤，他也坦承國際賽守三壘確實很有壓力，主戰一壘手朱育賢的打擊則陷入低潮。中華隊今天將「潘帥」移到守備壓力相對較小的一壘，他的炮火就像掀開鍋蓋一樣，繳出2支2含1轟、3次四壞，上壘率百分百的完美演出。

中華隊複賽第2戰對上美國隊，張政禹4局上敲安助隊先馳得點，再靠陳晨威安打回來得到第2分。（趙雙傑攝）

在中華隊本屆未選專職三壘手的情況下，張政禹算是「客串」演出，也是因應潘帥調動後的布局，就希望穩住守備。結果張政禹3局下暴傳一壘差點導致失分，不過下一局立刻討回來，硬是以手腕巧勁將偏低的變化球勾成右外野壓線二壘打，替前3局得點圈有人5支0的中華隊打回複賽首分，先馳得點。

打擊建功後，張政禹的守備也找回水準，4局下以漂亮滑接攔下美國的三游間強襲球，快傳一壘結束該局失分危機。儘管張政禹全場5打數僅有4上那「1」安，已經價值連城。

中華隊江坤宇清壘安打擴大領先。（圖／趙雙傑攝）

江坤宇的打擊從預賽就是「最佳綠葉」，從第9棒逐漸往前調，今天甚至進入4至6的中段棒次，固然主因是排上守備型的張政禹，但他的棒子也確實值得教練信任。儘管3局上2出局滿壘吞K，但那次打擊他曾轟出「界外」全壘打，展現能結實咬中球心的好狀態，7局下再次面臨滿壘機會，就揮出清光壘包的三壘安打，讓中華隊吞下定心丸。