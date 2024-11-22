勞動部勞動力發展署北分署分署長謝宜容，因涉及職場霸凌造成員工輕生，連日來風波不斷，而她在今（22日）拍攝影片，向輕生的同仁、死者家屬、北分署及社會大眾鞠躬，致上十二萬分抱歉，難止民怒。媒體人張禹宣分析，今天丟出該段道歉影片，「顯而易見都準備好了，肯定後面有高人指點、串好了」。

謝宜容在影片中首先向輕生離開的同仁表達對不起，表示沒有即時發現及給予協助，「很對不起輕生離開的同仁」；她也向家屬抱歉，一個活生生的孩子在北分署工作，最後看到的是冷冰冰的遺體，「對不起我沒有保護好你們的孩子」，並向北分署曾因為她的溝通模式、互動模式及情緒管理造成不安的同仁，鄭重道歉。

媒體人張禹宣22日在《新聞大白話》中分析，今天謝宜容丟出該段道歉影片，「顯而易見都準備好了，肯定後面有高人指點、串好了」，且影片中沒有承認霸凌一事，又在講領導風格，沒有承認霸凌，「現在不是長官身分問題，而是人格！」

張禹宣並嗆問謝宜容「超時加班怎不敢提？」最後還講得自己很負責任，只說不再擔任北分署長一職；因此，張禹宣解讀「其實謝沒有要走的意思，要繼續當公務員」。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。