金馬執委會22日舉行第61屆金馬獎入圍午宴，大部分入圍影人均出席，以電影《女兒的女兒》入圍金馬影后的張艾嘉，傳出因為母親跌倒，必須緊急飛回香港照料，臨時不克出席金馬入圍酒會，但23日仍會出席重頭戲金馬獎頒獎典禮，來到午宴現場的3位準影后夏于喬、區嘉雯、鐘雪瑩，心情則大不同。

夏于喬表示最近因為入圍影后心情非常緊張，一直去看各入圍電影，像她看區嘉雯入圍作品《從今以後》，電影傳遞的哀愁讓她久久不能自拔，電影播完、片尾字卡跑完，自己仍呆坐在影廳位子上；同時她也很喜歡鐘雪瑩在入圍片《看我今天怎麼說》扮演聾人的表現，直呼練習聾人說話的口音肯定很困難。

劉奕兒（左起）、張榕容、曾沛慈、陸弈靜同台亮相。（羅永銘攝）

入圍影帝的喜翔、游學修、萬洛路干札同台登場，其中香港演員游學修、泰籍演員萬洛路干札已看完影帝入圍作品，一直對影帝獎抱持忐忑心情的游學修，表示看完其他入圍者作品後，狀態反而變輕鬆了，「他們兩部片的風格有點像，電影很慢，看了很感動，我最想拍的是台灣電影，因為香港片太少了。」

萬洛路干札則分享：「大家用不同方式詮釋角色，看到每位入圍者的辛苦，《看我今天怎麼說》這樣的詮釋很珍貴可貴，讓大家關心聽障朋友；《春行》的話，喜翔的表演讓我們體驗到生命是什麼。我覺得泰國演員能參與華語電影是好的，綜觀金馬獎提名影片，非常開放多元，泰國非常多的創作者，都受到台灣新電影的影響，這次可能是個契機吧，讓泰國創作者知道怎麼樣跟台灣合作。」

湯詠絮（左起）、林政勳、鄭又菲、梁湘華將角逐最佳新演員獎。（羅永銘攝）

入圍男配角的李康生、莫子儀、曾國城、施名帥、春風，現場笑料百出，曾國城說比起金鐘獎，他更想拿金馬獎，他在入圍作品《小雁與吳愛麗》大露屁股，笑說：「未來我要1件1件穿回來。」不過說到在銀幕露屁股，李康生可是大前輩，誰的屁股在鏡頭上更迷人？曾國城說：「相較之下，他會比較好一點，拍的時候他比較年輕，我的比較澎潤。」問春風如果挑戰露屁股的戲，會不會也很亮眼？他自信說：「我屁股一定是最好看的，因為我刺青刺整件（全身），屁股剛好是兩隻螃蟹，是背上日本武士的守護神。」

女配角方面，陸弈靜、劉奕兒、張榕容、曾沛慈被問到紅毯戰袍的準備，曾沛慈表示自己為了紅毯戰袍戒澱粉，「年紀漸長，我對身材的寬容度越來越大，疫情開始就沒有飲控，這次就是回歸健康管理，但典禮結束一定要大吃鹹酥雞。」問她老公有無看過紅毯戰袍？她直言沒有想要徵得對方同意，但老公看過照片有發出「WOW」的驚呼聲。

入圍新人的鄭又菲、湯詠絮、林政勳、梁湘華，其中鄭又菲今年甫拿完台北電影節新人獎，這次又入圍金馬，她說自己一樣都是平常心；而《優雅的相遇》林政勳分享，導演張作驥要他好好做人、謙卑再謙卑，「他明明很希望我得獎，但是嘴上卻說不希望我得獎。」