桃園市消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍因2015年經消防局老屋健檢評估，結構安全僅有C級，且於2019年詳細評估耐震能力後，原址重建地下1層及地上5層建築，工程總經費約2.6億元，22日完工啟用。（廖姮玥攝）

桃園市消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍因2015年經消防局老屋健檢評估，結構安全僅有C級，且於2019年詳細評估耐震能力後，原址重建地下1層及地上5層建築，工程總經費約2.6億元，22日完工啟用。（廖姮玥攝）

桃園市消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍因2015年經消防局老屋健檢評估，結構安全僅有C級，且於2019年詳細評估耐震能力後，原址重建地下1層及地上5層建築，工程總經費約2.6億元，22日完工啟用。（廖姮玥攝）

桃園市消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍因2015年經消防局老屋健檢評估，結構安全僅有C級，且於2019年詳細評估耐震能力後，原址重建地下1層及地上5層建築，工程總經費約2.6億元，22日完工啟用。（廖姮玥攝）

桃園市消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍因2015年經消防局老屋健檢評估，結構安全僅有C級，且於2019年詳細評估耐震能力後，原址重建地下1層及地上5層建築，工程總經費約2.6億元，22日完工啟用。內政部次長馬士元出席活動說，桃園人口快速成長，救災防護需求相對提升。桃園市長張善政說，分隊落成充分展現平鎮區舊稱「安平鎮」的意涵。

張善政表示，平鎮分隊原有廳舍因結構安全疑慮拆除重建，工程總經費約2億6597萬元，其中內政部補助1億1630萬元，是桃園第2棟具有消防大隊專屬救災救護勤務派遣中心的消防廳舍，將可提升平鎮地區消防救災效率，充分展現平鎮區舊稱「安平鎮」的意涵，為平鎮市民帶來更多的安全保障。

張善政說，全新的廳舍可提供近20輛各式救災救護車輛進駐，其中配合區域高樓特性，分隊配有32米雲梯車，以強化救災救護能力、縮短救災時程，並可供第四大隊及平鎮分隊近100名消防同仁進駐，有效改善消防同仁備勤空間，為桃園市防災救護樹立新的里程碑。另外，也感謝通營電氣工程公司及科達製藥公司各捐贈救護車1輛，回饋在地鄉里。

馬士元表示， 桃園人口快速成長，救災防護需求相對提升，過去他曾擔任桃園市災害防救諮詢委員，深知消防工作與一般公務工作不同，肩負保護市民安全的重要責任，相信新廳舍啟用後，將提供消防同仁舒適、安全的職場環境，並有效提升執勤效率，持續為市民提供卓越服務。

消防局表示，廳舍總樓地板面積約4968平方公尺，為地上5層、地下1層的建築物，1至3層供平鎮分隊使用，4至5層則供第四大隊使用，立面設計概念取自隊員們英勇出勤紅色閃燈投影於城市建物的符徵，闡釋消防精神存在於都市各角落之意象，廳舍周邊採開放空間多功能設計，更能有效向民眾傳遞及增進防災知識。此外，重建平鎮消防分隊廳舍時配合大隊指揮派遣勤務，將第四大隊合併遷建，將可更有效把握搶救黃金時刻。