心肌梗塞猝死屢有所聞，當發生時該如何自救，以提高存活機率？對此，心臟外科醫師袁明琦分享，可採取「MONA」治療法作為緊急處置步驟，分別是嗎啡、氧氣、硝化甘油舌下含片，以及阿斯匹靈。其中他提到，民眾家中不可能備有嗎啡，建議可服用止痛藥或肌肉鬆弛劑來止痛；此外，若無舌下含片，則可喝溫開水幫助血管放鬆。

醫師袁明琦在《小宇宙大爆發》節目上表示，當病人送到急診室，一旦懷疑可能是心肌梗塞時，從照X光、心電圖到送至心導管室，這中間都需要時間，於過程中該如何去幫助病人，就是利用MONA治療法來進行緊急處置。

袁明琦進一步提到，心臟血管就如同含羞草，一旦痙攣、收縮起來時，恐會發生延續效應，即一處堵住了，後面的血管也會跟著堵塞起來，此時若越緊張，就會堵得更嚴重，因此如何先緩和緊張情緒，是非常重要的。

袁明琦說，一旦懷疑心梗找上門時，首要之事就是立刻求救，無論是自行撥打119還是請家人協助都可以，並要跟救護人員簡述情況，例如中年、三高病史、胸口非常不舒服等，有助於其初步了解，才能準備對應的急救物品。

而在15～20分鐘等待救援期間，袁明琦說，可參考醫院急救的MONA治療法。M指的是嗎啡（Morphine），醫護人員用它來緩解病人疼痛，但一般民眾家中不會有嗎啡，則可服用止痛藥或肌肉鬆弛劑來緩解疼痛；O指的是氧氣（Oxygen），當血管被堵塞，氧氣無法順利通過，於家中應移至靠窗處，確保空氣流通，並將每一口氣吸飽，把二氧化碳代謝出去，從而讓更多氧氣進入體內。

袁明琦接著說，N指的是硝化甘油舌下含片（NTG），趕快吃下，有助於血管放鬆，但若家中沒有舌下含片，也可喝一杯溫開水，加入一點糖或鹽巴，有機會讓血管慢慢地放鬆一點。A指的是阿斯匹靈（Aspirin），當血管堵住後，會馬上啟動血小板的凝聚機制，從而導致越來越多的血栓形成，此時吞下阿斯匹靈可減少其形成，若沒有，則多喝水來稀釋黏稠血液。

袁明琦補充，有人若因一下子心肌缺氧馬上倒下去，務必趕快將其躺下，採頭低腳高的姿勢，除了不讓口水、痰噎在上面位置，再來可以保護腦部，因腦一旦缺氧，就算送到醫院、CPR搶救，往往也來不及了。若能掌握上述這些事情，雖不見得一定可以得救，但能在黃金15分鐘爭取一些存活率；不過，標準答案還是別等到心肌梗塞了，才驚覺心臟有問題，事前就得先做好預防措施。