車城水岸營造計畫在維持落山風防風林生態前提下，設置濱海廊道及椰林休憩區。（羅琦文攝）

落山風藝術季12月底將登場，屏東縣政府為增進旅遊品質，在海口港看海美術館旁海口沙灘，進行水岸及環境營造計畫，在維持落山風防風林生態前提下，設置濱海廊道及椰林休憩區，預計在12月完成，讓前來造訪落山風藝術季的遊客，與藝術品能有更好的互動。

為增進遊客造訪落山風藝術季遊憩品質，屏東縣政府在海口港看海美術館旁海口沙灘，進行水岸及環境營造計畫。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

屏東落山風藝術季每年吸引近30萬人次造訪，今年自12月20日至明年3月2日將再度盛大登場，邀請台灣、日本、印尼等19位藝術家23組作品參與，以「在海邊的人」為主題，在車城鄉海口港策劃沙灘展區、村落展區、街道展區、藝術旅店及看海美術館等五大展區。

屏東縣政府交通旅遊處表示，為增進遊客造訪落山風藝術季遊憩品質，進行落山風風景特定區吹風看海地園區北側沙灘區周邊環境營造方案，在維持落山風防風林生態的前提下，在沙灘區東側防風林區建設海口公園。

交旅處表示，整體環境營造在山、海、風、林之間輕觸大地，以「海口公園入口休憩區」、「椰林休憩區」、「落山風展演場及佈展車道」、「景觀步道」等4個目標進行改造，並配合景觀修剪整理周邊植栽、以及配置夜間基礎安全照明，以改善沙灘區遊客與藝術作品遊逛的空間品質，在非展覽期間也可以成為遊客停留休憩的特色公園。

交旅處指出，雨季山區雨水排放至沙灘，形成部分流水滿溢沙灘現象，仿台南漁光島以海堤造型架高步道，回應地景季節性地形、地貌變化、友善生物生態環境、與展演場域圍塑，在水域漫流之時仍可引導遊客前行，提供穿越水域到達沙灘展區之通行動線，亦形成水上棧道意象。

交旅處說，為兼顧沙灘地景先驅地被植物生長，以獨立基礎、兩側懸臂板架高步道，設置於地景高低差邊緣，提供遊客行走動線，避免人造設施阻斷植栽生長環境。

交旅處表示，藝術季期間沙灘上展演活動，以海天為背景、沙灘為舞台，遊客與民眾自然環繞於展演者周邊，營造計畫透過圓形階梯、海堤棧道、環形步道圍塑展演場域，提供席地而坐的棧道平台，民眾可坐在棧道邊緣、或站立方式觀看，平時可兼具步道功能。

交旅處說，除了高架步道壓花地坪，還增設夜間照明、園區植栽整理，預計12月可完工，可有效提升落山風藝術季場域空間品質，並提供必要服務空間與機能，改善北側沙灘區景觀與休憩功能。