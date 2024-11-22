德律以自動光學檢測儀器及電路板測試機為主力產品，主要客戶為全球電子產品及半導體大廠，近年耕耘毛利率較佳的藍海機種，包括3D AOI、高精密電子料件量測、先進半導體製程檢測、X-ray自動檢測機（AXI）、電路板測試機等。

德律2024年10月自結合併營收5.15億元，月減7.68％、年增達83.42％，營業利益1.66億元，月減12.32％、年增達2.54倍，雙創同期第三高。配合業外顯著轉盈挹注，稅後淨利1.57億元，月增13.78％、年增達近1.78倍，每股盈餘0.67元，雙創同期次高。

累計德律前10月自結合併營收53.78億元、年增達57.69％，營業利益17.13億元、年增達近1.03倍，分創同期次高及第三高。配合業外收益持穩高檔，使稅後淨利14.66億元、年增達88.18％，每股盈餘6.21元，雙創同期次高。

觀察德律前10月應用概況，以車用22％及網通／伺服器21％為大宗，半導體及電腦各14％、手機12％、居家電競11％、工業國防5％。財務長陳冠元表示，占比以車用年減10個百分點、電腦及手機各年增6個、5個百分點變化較大，但營收金額均優於去年同期。

進一步觀察德律近年積極耕耘的藍海市場產品及應用變化，前10月相關營收44.64億元、年增達22.27％，為僅次於2022年50.73億元的同期次高，但營收占比自82％續升至83％，改寫同期新高。

展望後市，陳冠元表示，德律2024年營收預期可維持大幅成長，2025年大環境充滿更多不確定性，須關注川普2.0影響，特別須關注車用、伺服器、半導體應用需求，對於營運維持審慎看待，將持續提升產品競爭力，深耕毛利較高的藍海機種，以維持穩定獲利表現。

因應未來產能及產品驗證開發空間所需，德律投資興建面積達1.06萬坪的林口二期廠區，陳冠元指出，首季完工啟用迄今已使用5成空間，至少可因應未來10年生產所需空間。隨著資本支出計畫暫告一段落，預期未來現金股利配發率應會恢復過往較高水準。