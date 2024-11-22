為了促進員警的身心健康並減少工作壓力，蘆竹警察分局今日舉辦「Hold on! One more! 多一下，不一樣！」專題講座，邀請世界自由小姐第3名的健身教練邱邑函指導，分享她在健身與健康管理領域的專業知識。

邱邑函是桃園人，曾參與台灣選美比賽獲得佳績，今年6月份更前往歐洲科索沃參加世界自由小姐選美賽事，拿下世界大賽第3名。本次講座吸引了數十位同仁參與，現場氣氛熱烈，教練以生動有趣的方式傳授如何透過運動提升體能與心靈平衡，為大家帶來了一堂充滿正能量的課程。

為了促進員警的身心健康並減少工作壓力，蘆竹警察分局今日舉辦「Hold on! One more! 多一下，不一樣！」專題講座，邀請世界自由小姐第3名的健身教練邱邑函指導，分享她在健身與健康管理領域的專業知識。（警方提供）

講座中邱邑函剖析了警察高壓工作的特性，並指出長期的緊張與疲勞可能導致身心健康問題，她分享了一系列適合忙碌工作者的簡單健身方法，例如利用短時間進行的核心訓練與伸展運動，達到紓壓與提振精神的效果，邱邑函強調運動與飲食結合的重要性，建議同仁在日常生活中實踐健康飲食計畫，搭配適當的運動，來改善生活品質。現場的員警紛紛表示受益匪淺，對教練分享的實用技巧表示高度肯定。

蘆竹分局分局長林鼎泰表示，員警日以繼夜地為民服務，工作壓力可想而知，透過這類專業講座，不僅能幫助同仁強化體魄，更能提升抗壓能力，進一步增進工作效率與生活幸福感。未來，分局將持續舉辦類似活動，讓每一位員警都能在服務人民的同時，兼顧自身健康，打造更為優質的工作環境與團隊氛圍。