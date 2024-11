為了促進員警的身心健康並減少工作壓力,蘆竹警察分局今日舉辦「Hold on! One more! 多一下,不一樣!」專題講座,邀請世界自由小姐第3名的健身教練邱邑函指導,分享她在健身與健康管理領域的專業知識。

邱邑函是桃園人,曾參與台灣選美比賽獲得佳績,今年6月份更前往歐洲科索沃參加世界自由小姐選美賽事,拿下世界大賽第3名。本次講座吸引了數十位同仁參與,現場氣氛熱烈,教練以生動有趣的方式傳授如何透過運動提升體能與心靈平衡,為大家帶來了一堂充滿正能量的課程。

講座中邱邑函剖析了警察高壓工作的特性,並指出長期的緊張與疲勞可能導致身心健康問題,她分享了一系列適合忙碌工作者的簡單健身方法,例如利用短時間進行的核心訓練與伸展運動,達到紓壓與提振精神的效果,邱邑函強調運動與飲食結合的重要性,建議同仁在日常生活中實踐健康飲食計畫,搭配適當的運動,來改善生活品質。現場的員警紛紛表示受益匪淺,對教練分享的實用技巧表示高度肯定。

蘆竹分局分局長林鼎泰表示,員警日以繼夜地為民服務,工作壓力可想而知,透過這類專業講座,不僅能幫助同仁強化體魄,更能提升抗壓能力,進一步增進工作效率與生活幸福感。未來,分局將持續舉辦類似活動,讓每一位員警都能在服務人民的同時,兼顧自身健康,打造更為優質的工作環境與團隊氛圍。