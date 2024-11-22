賴清德總統最後頒發加菜金及與國軍合照，慰勉官兵辛勞付出。（林雅惠攝）

賴清德總統最後頒發加菜金及與國軍合照，慰勉官兵辛勞付出。（林雅惠攝）

賴清德總統22日上午在國防部長顧立雄等人陪同下，前往高雄左營主持「海軍水星營區完工啟用典禮」，他表示，每一個老舊營區的成功翻新，都是國防改革的重要成果，也象徵著國軍的生活品質正在持續提升，期盼水下作業大隊的弟兄姊妹持續整備和辛勤訓練，安全、圓滿完成各項任務，一起團結合作，共同守護海疆，為保家衛國貢獻更大的力量。

賴總統致詞時表示，今天很高興參加海軍水星營區完工啟用典禮，因為每一個老舊營區的成功翻新，都是國防改革的重要成果，也象徵著國軍的生活品質正持續提升。

總統說，他一走進水星營區，就被嶄新的大樓所吸引，整體環境明亮、舒適，相信營區的改善，不僅提供國軍弟兄姊妹更良好的住、訓環境，也讓大家更專注在戰訓本務上。

總統提到，記得今年9月他參加文總「匠人魂」短片發布記者會，影片主角就是水下作業大隊上士黃建智，他希望國人可以更了解國軍的貢獻，政府也會持續給予國軍支持。

總統指出，水下作業大隊肩負著海事救難救助、水下障礙物與械彈排除等任務，都需要高度的技術和專業的潛水訓練，因此，這次的新建工程特別打造全新的潛水訓練中心，除了是全國公部門最深的訓練池，還配置了能夠依照訓練需求調整深度的層板，訓練池也設有觀景窗，讓教官可以隨時觀察學員狀況，提升訓練的效率及安全。

總統感謝水下作業大隊展現官兵專業技能，為民服務，像是在「凱米」颱風、「山陀兒」颱風的救援任務；以及在「康芮」颱風之後前往臺東，協助清除水下障礙物，讓漁港恢復運作。

最後，總統也請水下作業大隊的弟兄姊妹持續整備和辛勤訓練，並安全、圓滿地完成各項任務，「我們一起團結合作，共同守護海疆，為保家衛國貢獻更大的力量」。

隨後，總統與現場貴賓一同進行剪綵儀式，接著視導潛水訓練中心，觀看潛水員動態、水中電銲演練，最後頒發加菜金及與國軍合照，慰勉官兵辛勞付出。