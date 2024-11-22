2025世界壯年運動會閉幕式將在新北市美術館舉行，但去年10月在鶯歌新北市美術館舉辦的「2023台灣設計展」已造成在地交通大亂，議員認為，世壯運目前約有2.5萬人報名，加上捷運三鶯線明年尚未通車，市府有無交通配套，體育局長洪玉玲表示，雙北有14組、46局處處理賽事事項，市府已有府層級召開跨局處會議，交通局也有提出相關交通配套規畫，以確保賽事順利進行。

世壯運將於2025年5月17日至5月30日舉辦，新北市體育局今（22）日到議會專案報告，無黨籍市議員蘇泓欽提出質疑，開幕式在台北大巨蛋，台北公車多又有捷運，閉幕式在新北市美術館，但去年10月舉辦的台灣設計展已讓鶯歌的交通大雍塞，當時場館還未全面開放，新北美術館預計2025年4月或5月全館開幕，開幕嘗鮮人潮加上世壯運的賽事人潮該如何消化？市府有無相關的交通配套，畢竟明年捷運三鶯線尚未通車。

民進黨市議員石一佑也認同表示，世壯運目前約有2.5萬人報名，新北美術館周邊可以負荷這麼大的人潮量嗎？山地原民住市議員馬見直言，其中只要有5000人去鶯歌的交通可能就無法負荷。

民進黨市議員黃淑君則指出，世壯運僅開幕式售票，賽事與閉幕式都開放免費入場、自由入座，場館周邊可能交通大亂，市府如何做好人流掌控及是否擬定相關交通維護計畫？

洪玉玲承諾，會檢視人流管控將其做到好，讓觀賽品質是好的。

民進黨市議員張維倩籲賽事保留座位給學校，讓孩子能夠觀賞國際級賽事。民進黨市議員翁震州則要求市府要做好相關稽查，避免觀光餐飲業者坐地起價，影響台灣國際形象。