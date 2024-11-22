高雄遊艇展下周登場前夕，價值7000多萬的50呎遊艇首度曝光，船艏座椅可變化位置，堪稱遊艇界的「變形金剛」，今（22）日在高雄舉行新船交船典禮。買家為台中建材大亨陳福臺，他透露，自己是捧著7000多萬現金買遊艇，未來盼搶攻中部遊艇休閒市場。

高雄遊艇展下周登場前夕，價值7000多萬的50呎遊艇首度曝光。（柯宗緯攝）

今天參與此次新船交船典禮的賓客包含亞果遊艇董事長侯佑霖、亞平遊艇董事長鄭寶蓮、亞平遊艇總經理張慶祥、亞歆海洋董事長陳福臺、亞歆海洋總經理王楨徳、亞歆海洋營運副總傅姵俙等人。

價值7000多萬的50呎遊艇首度曝光，堪稱遊艇界的「變形金剛」。（柯宗緯攝）

價值7000多萬的50呎遊艇首度曝光，堪稱遊艇界的「變形金剛」。（柯宗緯攝）

陳福臺是中部豪宅建商之間耳熟能響的義大利精品廚具STOSA和VISMARA 這些娛樂家具的代理商。3年前偶爾到安平輕旅行，接觸到遊艇產業，深度了解後，決定與亞果遊艇牽著手，肩負起中台灣的遊艇休閒產業推廣，他力邀梧棲在地實力堅強的專業經理人王楨德及在遊艇業深植近10年的營運副總傅姵俙一起打造一個新團隊亞歆海洋。

陳福臺坦言，台中對於遊艇、對於海洋很陌生，因為高雄是港都、有高雄港跟高雄市區很近，但台中港跟台中市距離50分鐘，他想讓更多人接近海洋、推廣遊艇休閒產業。

「其實歐美人玩船，就像我們在玩露營車一樣，是一個很普遍的休閒旅遊。」陳福臺表示，隨著亞果正開發台中港的碼頭，未來他也想打造一支船隊，帶著中部朋友去看看美麗的台中港。

亞平遊艇在協助亞歆海洋選購遊艇時，立刻被來自波蘭的Galeon這個品牌抓住眼球。這艘價值7000多萬的50呎遊艇，除可輕鬆開啟海灘模式，以油壓控制，全開後寬度可達6米。另外，船艏休息區的座椅可變化位置，主甲板還可以直接從廚房延伸外推至戶外的吧檯供應餐酒，堪稱遊艇界的「變形金剛」。

明年夏天，包括這艘50呎遊艇及31呎6人座海上超跑，將移泊回亞果台中港碼頭，這個冬天會先在高雄港灣作客，下周遊艇展期（11月28－12月１日）會在駁二碼頭亮相，民眾可親臨現場一親芳澤。