竹北市人口逼近22萬人，面對快速成長的城市發展需求，市長鄭朝方積極網羅各界專才成為顧問，作為輔助市政推進的動力，因此成立「竹北超越竹北專業顧問團隊」，目前有11名成員，22日正式邀請京都府前副知事山下晃正加入顧問團。

竹北超越竹北專業顧問團隊為無給職，不定期舉辦會議，目前成員有產業園區發展專家林健正、醫療專科權威王鍵元、客家文化與社區總體營造專家羅烈師、物聯網及生成式AI領域先驅梁賓先、建築規畫與都市更新專家劉世偉、景觀與植栽設計專家蔡靜嫺、光電元件與半導體物理專家張守進、建築與營建管理資深專業林鍷烈、土木與結構工程專家張瑞龍、法律及國際事務專家張藝鏵、交通零死亡願景召集人林柏勛等。

鄭朝方22日正式再邀請京都府前副知事、現任京都府顧問及京都藝術科技園區村長山下晃正加入顧問團。鄭朝方表示，與山下先生結緣是在8月，當時對於文化方面有很多的交流，這次他再次來到寶島，甚至竹北成為他很重要的行程，因此特別邀請山下先生加入超越竹北首位跨國交流顧問，可望為竹北注入更多國際視野，特別是藝文發展和多元文化交流上，助力竹北市成為兼具科技與人文的未來城市。

山下晃正則提到，京都與竹北有共同之處，有許多外來年輕人口，需要靠文化凝聚大家的情感與地方認同，漸漸的民眾就會以身為竹北人為榮，京都現在就是如此。很高興成為竹北的專業顧問，他現在負責藝文與科技，可以提供這方面的建議幫助城市進化與推動。