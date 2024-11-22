SCFI繼上周轉跌79.68點至2251.9點，跌幅3.42%後，本周續跌91.82點至2160.08點，跌幅擴大至4.08%，連2周收黑。法人分析，主因是雙11電商出貨結束，加上未到農曆春節前的拉貨潮，青黃不接下，導致價量出現空窗期，但預期運價向下盤整時間不會太長，最快12月中旬就有機會再啟漲勢。

雖然本周SCFI（上海集裝箱出口運價指數）持續走弱，但業界認為，主因是雙11電商出貨完畢，面臨傳統淡季，櫃船大量返航亞洲，恢復艙位供給，加上中國農曆年提前的備貨潮尚未出現，因而陷入需求較淡的空窗期，但短期運價回檔修正有限。

然而，每年年底貨載需求轉強，搭配明年春節提早到1月底，以及美國總統川普1月20日就任，加劇高關稅隱憂，而美東碼頭勞資協商破局，外界預料在明年1月15日期限前達成共識的機率低，美東罷工恐重啟，都有助於消化過剩運力，對航商2025年表現有利。

中東局勢緊繃，航商持續繞航好望角，加上3利多齊聚，預料12月中旬就可能出現一波拉貨潮，加上包括馬士基（Maersk）等多家大型航商，紛紛自12月起調漲歐洲線報價，漲幅3成起跳，也讓第4季運價有撐。（文章未完...原文見此）