「選美皇后」劉伊心近日為第三胎CC舉辦溫馨收涎儀式，她親手製作精緻餅乾，展現細膩的母愛。 劉伊心表示，每次為孩子舉辦收涎儀式都是她最期待的時刻之一，因為這不僅是一場傳統儀式，更是一種對孩子的祝福和對家庭情感的凝聚，「孩子的每一個成長瞬間都是無法重複的珍貴回憶，我希望用這樣的方式，為家庭留下最美好的紀念。」

這次的收涎餅乾製作過程格外講究，她特地邀請一位專業收涎餅乾老師33老師到家中親自指導。而餅乾的設計靈感來自第三胎寶寶的個性和期許，結合女孩、老虎、翅膀、老虎牙子與笑臉五種元素，每個細節都堪稱藝術品，講究層次感，每層僅約1到3毫米，層層堆疊後呈現出細膩的立體效果。然而，讓人驚豔的是，這些精美餅乾是由劉伊心全程親手製作完成。

劉伊心一家五口幸福甜蜜。（劉伊心提供）

儘管這些餅乾原本預計9個小時才能完成，但劉伊心以靈巧的雙手僅花6個小時就完成所有製作，不愧是有專業烘焙底子的人，老師對她的手速和專注力大加讚賞，也稱她為「最認真的媽媽」。

劉伊心坦言，雖然製作過程繁瑣，但每一個細節都充滿了對孩子的愛，她希望藉此將祝福具體化，送給女兒最好的祝福。劉伊心還特別翻出當年為大寶和二寶舉辦收涎儀式的照片，與孩子們一起回憶當時的點滴。兩個孩子看到自己幼時的可愛模樣，興奮地圍著媽媽詢問當年的故事，一家人重溫甜蜜時光。