財政部表示，南韓為我國第5大出口市場，次於中國大陸與香港、美國、日本及新加坡、第4大進口來源，次於中國大陸與香港、美國及日本，雙方經貿往來熱絡，我對南韓貿易長期處於入超狀態。

近來在AI供應鏈分工運作下，台、韓互動更見增溫，今年前10月我國對南韓出口168 億美元，占出口總值 4.3％，年增 11.0％，自韓進口349億美元，占進口總值 10.8％，創歷史新高，年增 50.0％，出、進口相抵，入超 181 億美元，提前刷新歷年全年紀錄，且超越日本167億美元，成為我最大入超來源國。

我國與南韓同為出口導向之經濟體，產業結構頗為相似，相互進出口的主要貨品多有重疊，均以電子產品為大宗，石油煉製品亦占一席之地。如以入超貨品觀察，今年前10月我對南韓入超前5大貨品，合計占我對韓總入超8成6，其中排名首位的積體電路入超高達 129 億美元，占 71.3％，主因南韓在記憶體擁有領先優勢、以及此波AI商機中，雙方同為國際大廠關鍵元件合作夥伴，其大量供應DRAM予國內廠商進行封裝整合所致。

南韓煉油產業頗具規模，加以儲油設施完備，我自韓進口柴油、半精煉石油增加，致石油煉製品入超 8 億美元，占 4.3％居次；電腦零附件、環烴，用於工業塑料之對二甲苯、苯等同為持續入超貨品，金額在6到7億美元；鋼鐵結構物因今年以來我國為建置離岸風場，自南韓採購之鋼鐵製塔及格狀桅桿呈倍數成長，入超金額擴增為5億美元。