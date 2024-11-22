蘇比安托指出，印尼的地熱天然資源豐富，打算在2040年之前產出超過75 GW的可再生能源。這位新上任才剛滿1個月的印尼新總統還表示，樂觀看待印尼最慢將在2050年之前能實現淨零排放（net zero emission），可望比以前承諾的時間點提早10年。

所謂淨零排放，不是排碳完全禁止，而是要把人為的碳排減少到最低。因為排放的碳量不多，故可被大自然或其它方式給吸收或消除。專家以及環保人士很高興印尼總統的此番宣示，但順利執行可能有不小的難度。

印尼是東南亞最大的經濟體，也是世界上污染最為嚴重的煤炭生產國與消費國之一。大部分能源都來自於化石燃料的印尼，目前有超過250座燃煤發電廠，是目前供電的主要來源。

根據了解，印尼還要興建更多的發電廠，以便供應電力給鎳、鈷以及鋁等，全球重要原物料的工業加工區。環保人士認為，如果蘇比安托真的要此環保計畫成功，就要儘快地進行全面大改革。

國際能源總署（IEA）統計，2022年期間，印尼的能源產業共排放超過6.5億噸二氧化碳，噸數在全球排名第7大。預計最晚在2050年前，人口數加上經濟成長，印尼所消耗的能源估將大增3倍。

國際再生能源總署（IRENA）估算，印尼雖有大量的太陽能、水力發電、地熱、風力發電，還有其它種類的再生能源，但只有14.5%的利用率，所產生的電力僅有13 GW，不到全印尼總發電量的15%。