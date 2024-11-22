連恩的發言是歐央至今以來最嚴厲的警告。此前川普贏得美國大選，他的貿易保護主義主張一直是投資人關注焦點。

連恩在阿姆斯特丹的演講中表示，貿易碎片化會導致了相當大的產出損失。

他認為，如果所有產業都受到部分貿易限制的打擊，那麼全球產出將受到2%的衝擊；但如果是全面貿易禁令，則會受到近10%的衝擊。

他對歐盟的估計也有類似程度，而美國的情況會比較好一點，中國的情況則會差很多。

連恩在演講中表示：在所有的情況下，中國都會受到重創。

連恩也指出，全球通膨影響會在四到五年內「逐漸消退」，在溫和情景下最初會上漲60基點(0.6個百分點)，在嚴重假設下，則會上漲近400基點。

歐洲央行今年以來總共降息75基點，利率來到3.25%。投資人目前已經消化了12月的另一次降息，大多數人預計，到明年6月之前，每次政策會議都會降息。

歐元區的通膨在近幾個月迅速下降，歐洲央行在10月表示，預計未來幾個月通膨將在2%的目標附近波動。