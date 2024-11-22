上海商銀前三季存放利差為1.55%，淨利差為1.32%，2者均較去年同期下滑，上海商銀9月底總資產為2.4474兆元，年減0.78%。上海商銀前三季香港子行提存備抵呆帳約78億元，台灣部分提存約20億元。

郭進一表示，今年的地緣政治風險、中國經濟復甦步調以及美國總統大選後走向等國際不確定因素，仍將持續影響全球經濟，而主要國家的貨幣政策動向以及債務積累亦影響金融市場的穩定。

儘管外部環境充滿挑戰，上海商銀仍採取審慎妥適的營運策略，穩健擴展各項業務，創造營收與獲利來源，今年前三季合併淨收益較上年同期成長2.6%，手續費淨收益成長20.9%，惟因增加提存備抵呆帳，致前三季合併稅後淨利113.83億元，稅後淨利歸屬母公司業主105.51億元，稅後每股盈餘2.18元。此外，上海商銀個體9月底逾放比0.34%，較6月底明顯下降，普通股權益比率CET1為11.97%、資本適足率15.24%，顯示前三季的獲利表現尚屬良好、資本適足率充足。

上海商銀為促進多元核心業務發展，強化「低耗資本的手收業務」，以「資產傳承」及「預留稅源」為主軸推展保險業務，前三季個體的保險佣金收入較上年同期成長131%，成效相當可觀。在智能永續方面，今年成立「AI實驗室」，以加速AI在業務服務與管理上之運用。在永續發展方面，持續強化與國際倡議連結、提高綠色授信與投資，同時推動節能減碳與綠色營運等永續金融，不斷精進社會公益與公司治理等永續發展。