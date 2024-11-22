桃園市副市長蘇俊賓日前至大園區許厝港溼地參加「2024候鳥漫波冬遊趣」活動，蘇俊賓當天在桃園市野鳥學會的導覽解說下，與近百位民眾一同欣賞冬候鳥曼妙的身影，他也隨即於臉書分享一系列手繪候鳥的插圖，他表示在這個季節有許多冬候鳥陸續來許厝港報到，上個禮拜，甚至來了兩隻黑面琵鷺，活動一連兩週都有開放報名，邀請大家趁這個週末踴躍參加，一起來場「候鳥曼波」

蘇俊賓指出，這幾年來市府與民間合作，公私協力積極進行許厝港溼地生態復育，營造出更適合候鳥棲息的場域，目前在市府環保局、水務局等單位，在地里長們以及桃園野鳥學會的通力合作下，進行包含感潮溼地營造，架設電子圍籬避免人為干擾及24小時監測水質;當地里長也組成巡守志工隊，野鳥學會也進行生態導覽解說及各項協助，已逐步改善許厝港溼地環境，目前已有近250種鳥種造訪，數量也由4千多隻成長到將近1萬隻。

蘇俊賓在臉書貼出包含二級保育鳥類「唐白鷺」，還有「黑面琵鷺」、「太平洋金斑鴴」、「三趾濱鷸」及「黑腹濱鷸」等繪圖，這些都是冬季會來許厝港棲息的嬌客。他提到當天因為行程關係停留時間較短，不過還是有觀賞到成群的「三趾濱鷸」逐浪覓食，建議民眾可以安排較長的時間來到許厝港溼地，一定可以觀察到更多美麗的冬候鳥。

環保局自11月16日起至24日舉辦「2024候鳥漫波冬遊趣」活動，活動期間在週末假日下午提供導覽解說、DIY體驗及闖關遊戲等，期盼以寓教於樂的方式讓更多民眾瞭解冬候鳥的生態習性及重要性，同時也結合許厝港低碳轉運站場域，提供電動輔助自行車供民眾借用騎乘至賞鳥亭，或可再搭乘接駁車前往賞鳥。蘇俊賓鼓勵大家把握本周末假日前來大園許厝港，並多加利用綠色交通運具，來場低碳賞鳥行。