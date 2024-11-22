勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓公務員疑遭職場霸凌輕生案引起各界關注，案件持續延燒，也造成賴清德總統、行政院長卓榮泰出面道歉，如今吳員家屬也透過新北市議員李宇翔表達心聲，強調感謝各界的關心，但也不便對外發言，盼媒體不要打擾吳員父母。

李宇翔於案發後持續關注案件進度，今（22）日他於臉書轉發家屬訊息，強調「家屬不願意受訪，也未曾表達過要受訪。」他也拜託媒體，給老人家們一個空間，尊重他們選擇，不要讓家屬在悲痛的情緒下，還要處理和媒體的溝通。

吳姓公務員家屬透過訊息表示，希望媒體不要打擾吳父及吳母。（李宇翔提供）

而家屬的訊息對各界關心表達感謝，表示對於吳員的離去萬分悲慟、震驚，也想知道他究竟在工作上究竟發生什麼事、承受巨大的壓力，而忍心拋下摯愛的家人。

同時也強調，此案已移送檢調調查，不便對外發言，希望媒體體諒其父母白髮人送黑髮人的的悲痛和心酸，媒體的打擾讓他們在每天心如刀割之外，還要承受各種驚嚇，不也是一種欺凌？他們現在只有無止盡的眼淚，希望媒體能行行好，不要再打擾他們。

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