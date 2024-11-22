台中水湳中央公園跨年晚會22日公布第一波卡司，包括韓國女團MAMAMOO成員輝人Whee In、人氣樂團告五人。輝人Whee In預告將率領10人舞群陣仗來台，加碼彩蛋歌曲獻給台中，告五人則是把迎接新年的珍貴時段留給中部粉絲。

韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN在今年共完成亞洲、歐洲、 美洲等17個城市巡演，年初在台北TICC及高流的個唱門票都瞬間秒殺，台灣粉絲不斷地敲碗加場，沒想到在世界唱了一圈，最終台中搶人成功，空降台中參 與跨年演出。

MAMAMOO成員輝人Whee In將來台跨年晚會開唱。（台中市政府提供）

輝人開心表示：「真的感謝台中邀請我參加2025年跨年演唱會， 聽說水湳中央公園是台灣最大的戶外演出場地，可以容納好幾十萬人，一想到 能和當地超多粉絲(MOOMOO)和許多觀衆朋友一起在舞台上迎接新年，就覺得 非常期待和開心。」也搶先預告將會有特別彩蛋獨家送給台中：「之前在台灣 演出有唱過中文歌，這次也正在努力準備粉絲們喜歡的歌曲，請來到現場享受驚喜。」

首度造訪台中，輝人期待品嚐在地美食：「我喜歡接觸當地的食物，但是 好像沒有吃過很多種類，這次有足夠的時間，各種食物都想品嚐」，也俏皮地跟粉絲說，「聽經紀人講晚會旁有很厲害的夜市(逢甲夜市)，大家看到我本人 在逛街吃美食，要記得來跟我打招呼」，對於新年即將來臨，她期許：「希望 平安、平靜、幸福和悠閒地享受每一天，當我回顧2025年時，能成爲留下美 好回憶的一年。」更獻上滿滿祝福：「也祝台灣的粉絲朋友，身心都健康，度 過平安順利的一年!我們一起好好迎接新年吧。」

MAMAMOO成員輝人Whee In將來台跨年晚會開唱。（台中市政府提供）

告五人近日演唱爆紅影集《影后》序曲〈從 未見過的海〉再刷一波熱潮，人氣居高不下、話題不斷!告五人將在2024年最 後一刻壓軸現身台中跨年飆唱，他們直呼：「非常的榮幸，可以在年末演出和大家一起同樂。」

他們將為台中觀眾祭出限定歌 曲與精彩演出。他們透露：「這次歌單一定會特別編排。每一次跨年都很喜歡 跟大家一起找夜生活。」至於聊到在地好料，口徑一致大讚：「台中的美食非 常豐富，但每次來台中總是先衝燒肉店。」被逼問新專輯進度？他們終於鬆口 ：「告五人第四張專輯我們正在打磨中，希望可以在2025順利碰面，希望新的 一年可以有新作品和大家碰面。」

2025台中跨年晚會將在台中水湳公園登場，將從31日晚間19：00正式展開 ，長達6小時、超過18組超強卡司接力登台飆唱，用好音樂陪伴大家迎向2025 嶄新一刻。