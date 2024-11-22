苗栗縣內各地經常出現亂倒各種廢棄土方、營建廢棄物等。（謝明俊攝）

苗栗縣議會總質詢，22日輪由議員徐永煌質詢，日前檢警在後龍鎮查辦大型廢土場，縣內各地經常出現亂倒各種廢棄土方、營建廢棄物等，該如何解決？苗栗縣長鍾東錦答詢表示，苗栗縣本身每年就有相當數量的營建廢棄土方需要處理，加上未來桃竹苗大矽谷計畫開始開發後，會有更多的營建廢棄土方，縣政府應該要勇敢承接責任，去解決這個問題，才能有效處理廢土問題。

苗栗縣議會總質詢22日由議員徐永煌質詢縣內各地經常出現亂倒各種廢棄土方、營建廢棄物等，該如何解決？（謝明俊攝）

徐永煌質詢指出，造成目前亂倒廢土現象原因，一是可獲取暴利，二是合法棄土場不足，所以要到合法棄土場也沒地方去，所以變相地來鼓勵非法棄土場，亂倒廢土的亂象要如何能夠解決？縣府要怎樣來管制監督？

苗栗縣長鍾東錦針對亂倒廢土問題，宣示縣政府應該要勇敢承接責任，去解決這個問題，才能有效處理廢土問題。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦答詢表示，先前縣府針對廢棄土跟事業廢棄物隨意傾倒的問題召開公聽會，也邀集了檢方跟調查站人員蒞臨，目前苗栗鄉親反映申請棄土場很困難，所以他提出由苗栗縣政府來申請，然後跟地主合作，等於公辦民營，縣府會挑選鄉親比較容易接受的地點，其實現在全台灣合法棄土場少，不是只有苗栗，全台灣都一樣，因為一般縣市首長不願意面對這個問題，他覺得縣政府有責任，不能推卸。

鍾東錦說，苗栗縣本身的建設，一年的挖土量也不少，棄土還是要有地方去，其實這些工會曾向他陳情反映土沒有地方去，不知道怎麼辦，包括連瀝青廠的瀝青刨除料也是一樣，所以他覺得一個負責任的政府，對事業剩餘物，應該要面對，而不是逃避，去逃避結果就是亂傾倒。

鍾東錦答詢，未來縣府棄土場如果能成立，他一定會要求土的來源要很清楚，他甚至會要求經營的人，在場內裝置多支監視器，一旦地檢署或是縣府要追查時，一定要提供，不然就停止營運，用這種方式來管理。

鍾東錦說明，現在棄土場因土方單價很高，進場的單價比砂石還貴，所以承辦業只要好好經營就會賺錢，就會有利潤，不會去冒險違法，甚至坐牢，縣府應該可以管制得很好，那如果加上檢調願意協助幫忙，那更好，他也要求承包業，員工最少要有一半以上是當地居民，也會共同監督保護好山好水，並且，這個棄土場填滿以後，是可以做2次利用的，2次利用的價值是很高的，要做農場、長照都可以。