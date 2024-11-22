嘉義市政府編列明年3600萬元預算擬整修中央噴水圓環，遭文史工作者質疑未廣徵民意，憂心歷史地標恐將消失，市議員林煒軒22日質詢促市府聽取民意要透明、公開、多元，從長計議，市府表示，中央噴水圓環KANO精神地標維持不變。

嘉市府規畫整修中央噴水圓環，初步擬出兩方案在網路社群流傳，引發熱議、質疑重要地標會不會消失？市府聲明地標不會消失，但中央噴水圓環整修計畫、3600萬元的預算用途，仍備受關注，繼市議員王浩日前質詢督促市府要重視民意，22日林煒軒也提出質詢。

嘉義市議員林煒軒22日質詢要求市府規畫整修中央噴水圓環要透明公開徵求民意。（廖素慧攝）

林煒軒說，市府針對中央噴水圓環整修計畫辦過工作坊，主要是小朋友參加的活動，也沒什麼市民知道，此圓環是重要的地標，歷史、文化與民主象徵意義深厚，承載了多代嘉義人的集體記憶，整修計畫案影響深遠，要以公開、透明、民主參與的原則進行。

林煒軒要求市府公開設計方案，並設立透明的民意反饋機制，將設計與規畫時間拉長，允許市民與相關團體深入參與，建議延至明年再動工。

市府表示，中央噴水圓環整修計畫主要是改善周邊人本環境，中央噴水圓環KANO精神地標維持不變，更新噴水圓環內相關設施設備，改善車輛動線，促進車流及行車安全，優化圓環週邊友善人行環境，提升人行安全。