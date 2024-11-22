新北市教育局今（22）日舉行「新北國際技職青年大使國際見學發布會」，從全市近萬人海選，第一階段錄取125名參與近1年培訓，最終選拔前30名頂尖國際技職青年，授予「新北國際技職青年大使」榮耀，每位大使將獲得10萬元助學金，代表赴美國交流分享及倡議，展現領袖風采並拓展國際視野。

教育局表示，國際技職青年已連續辦理3年、培育超過500人，每屆皆選出前30名代表新北市至美國各城市參訪交流，以技職社會責任為精神，展現新北技職影響力。

本次以「SSS級領袖人才」為目標，用專業展現能力，包括「Serve」前往休士頓長者生活機構，運用技職專長發明輔具陪伴長者；「Share」於亞特蘭大擔任交流老師，與當地高中生分享專業知識；「Sustain」在達拉斯市政與企業機構演說倡議永續生態；同時，設計融合新北城市意象與台灣文化特色的小物與課程，向世界行銷新北市。

三重商工許定橙同學分享，這次的美國之行特別期待前往養老院與長者互動，期許自己能運用技職專業回饋社會；復興商工林鼎謙同學將擔任一日教師，與亞特蘭大Innovation Academy學生分享在台灣的學習創作及作品，用不同視角展現從設計理念到技術應用的專業。

新北高工洪齊懌同學提及自己最期待參觀企業Chick-fil-A，進一步了解美國的職業教育和企業文化，並探討職業規畫及工作環境，同時主動倡議永續議題。

承辦學校樟樹國際實中校長陳浩然表示，國際見學改變傳統國際交流模式，從被動學習到主動付出，從課本學習到國際實踐，用專業分享、服務及倡議，為未來職業生涯奠定基礎。

教育局表示，推動技職教育國際化，辦理多項國際交流活動合作與共學，包括與美國、紐西蘭、加拿大等國合作提供專屬雙聯學制、每年補助金手獎獲獎師生國際見學、更與美國、澳洲、紐西蘭、加拿大、法國、日本及越南等學校簽署教育合作備忘錄，致力藉由多元技職國際雙向交流模式，培養世界頂尖技職人才。