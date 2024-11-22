韓國國家安保室長（國防部長）申源湜22日指出，為了幫助北韓加強較為脆弱的平壤防空安全網，俄羅斯向北韓提供防空裝備和防空飛彈等武器。

《韓聯社》報導，申源湜做客韓國SBS電視台一檔時事節目時，就有關「北韓派兵援俄所獲回報」的提問，做出上述回應。

申源湜說，俄羅斯從去年開始就已宣稱，將對北韓提供衛星相關技術支援，北韓今年5月27日發射軍事衛星失敗後，各種軍事技術從俄輸入北韓。他還透露，俄方其間似乎對北韓提供了不少經濟援助。

韓國：北韓軍隊被編入俄海軍陸戰隊 金正恩或再訪俄
烏駐英大使扎盧茲尼：專制國家直接參與對烏作戰 「三戰已開打」
《國際政治》俄羅斯反擊烏克蘭 首次發射洲際彈道飛彈
#北韓 # 韓國 # 飛彈 # 防長 # 俄羅斯
川普2.0完全執政 強勢回歸白宮