韓國國家安保室長（國防部長）申源湜22日指出，為了幫助北韓加強較為脆弱的平壤防空安全網，俄羅斯向北韓提供防空裝備和防空飛彈等武器。

《韓聯社》報導，申源湜做客韓國SBS電視台一檔時事節目時，就有關「北韓派兵援俄所獲回報」的提問，做出上述回應。

申源湜說，俄羅斯從去年開始就已宣稱，將對北韓提供衛星相關技術支援，北韓今年5月27日發射軍事衛星失敗後，各種軍事技術從俄輸入北韓。他還透露，俄方其間似乎對北韓提供了不少經濟援助。