《跟蹤騷擾防制法》至今實行2年，內政部警政署統計，2022年6月到12月，身障女性遭遇跟蹤騷擾累計總人次，高出男性9倍之多。根據中華民國身心障礙聯盟調查，發現許多身障女性都曾被跟騷，卻因舉證困難不敢報警，部分女性還遭遇強制、暴力侵害等更加劇的傷害行為。

有視覺障礙的小劉，平時開個人按摩工作室，卻常遭客人有意無意觸碰自己胸部、甚至露出自己的生殖器，她只能裝沒事趕快移開；在路上也曾被人騷擾，卻因無法看到對方外表、車牌，而無法舉證報案，因為看不到，也沒辦法用市面上的防狼噴霧保護自己。

另一名肢體障礙的小文則說，她小時候坐交通車，司機協助她上車時，常用手碰她的屁股和私密處；出社會後，也會被路人騷擾，問她多少錢可以帶她去旅館，或是遇到計程車司機假意幫忙關門，卻趁機觸碰她胸部，雖然她當下都有出聲制止，卻沒有即時能嚇阻或報警的防身輔具可以使用，求助後也常不被重視。

法律扶助基金會律師莊華隆表示，根據實際經驗，當事人常擔心自己沒有任何證據，講出來也沒用，但他常會鼓勵被騷擾的當事人，勇敢提出求助是第一步，即使沒有直接證據，當事人的陳述其實非常關鍵，律師也會盡力就事發當時的現場、相關人員去蒐集資料。

障盟秘書長洪心平表示，身障者常遭遇表面上是善意幫助、實際上卻惡意佔便宜的騷擾行為，且身障女性常因弱勢的刻板形象，被認為「長這樣怎麼會有人要騷擾你」，遭到容貌與障礙的雙重羞辱，導致她們很少主動提出自己被騷擾的經驗。

洪心平提出3點呼籲，除了身障女性要勇敢站出來，政府也要提供足夠的心理支持、法律扶助來幫助身障者。首先是「配置適用的防身輔」，應以符合身障者需求來設計防身輔具，結合聲響、警報與定位功能的穿戴式裝置；接著是「提供諮詢支持」，政府應提供多元且無障礙的求助管道，得到社工支持服務或轉介心理諮商；最後是「提升司法人員的障礙意識」，例如提供聽障女性手語翻譯，協助無法蒐證的視障女性還原被騷擾事實，讓身障女性有勇氣進入司法程序。

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