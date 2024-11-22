美國提供的「陸軍戰術導彈系統」（ATACMS）飛彈19日從烏克蘭境內未公開的地點發射。

烏克蘭經美國同意，最近首度動用「陸軍戰術導彈系統」（ATACMS），深入打擊俄境，以遏制俄軍攻勢。不過，《客觀網》（Obektivno.bg）引述五角大廈預算文件指出，美國承諾交付給烏克蘭的部分較舊型「陸軍戰術導彈系統」（ATACMS）飛彈，效期最早已在 2015 年過期。

《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）21日報導，近5年的五角大廈預算文件顯示，美國陸軍需要超過100萬美元（3,257萬台幣），來改裝這些飛彈，以延長使用壽命。而這引發了提供烏克蘭這些老舊飛彈，究竟有多少實用性和有效性的擔憂。

拜登政府點頭，允許烏克蘭以射程可達 300公里的「陸軍戰術導彈系統」，來深入打擊俄境目標的決定，在一些分析家眼中，是川普重返白宮前，俄烏衝突可能升級的跡象。然而，美國陸軍年度預算報告卻呈現出不同的景象。隨著美軍尋求將老舊的「陸軍戰術導彈系統」升級，相關現代化計畫似乎已成為重大的財政負擔。

根據國防部年度飛彈採購預算報告，美國庫存中部分「陸軍戰術導彈系統」最早在 2015年就已過期。而如2016會計年度預算報告所述，在2015年10月1日開始的2016會計年度中，美國陸軍撥款3,010萬美元（近10億台幣），用以改裝 10 枚過期的「陸軍戰術導彈系統」，並重設合約使用期限。

由於「陸軍戰術導彈系統」的使用壽命為 10 年，2015年改裝的飛彈預計2025年會再到期。而在 2016—2021會計年度期間，美國陸軍總共砸下12.2 億美元（約397億台幣），以改裝 1,075 枚「陸軍戰術導彈系統」。此外，根據 2024會計年度預算報告，美國陸軍在 2020時，又採購了240 枚同型飛彈，使總數在 2023年3月達到 1,575枚。

雖然每枚「陸軍戰術導彈系統」飛彈的成本約為 100 萬美元（3,257萬台幣），但美國較新的「精確打擊飛彈」（PrSM）1枚身價就超過200 萬美元（6,514萬台幣）。

對於像「陸軍戰術導彈系統」這類飛彈來說，保存期限已過可能會引發有關可靠性和安全性的嚴重擔憂。無論飛彈是否處於儲存狀態，都有許多會隨時間降解的關鍵組件。因此，飛彈的效期不只是個標籤，而是關鍵元件狀況的重要指標。至於最危險的因素之一，就是燃料和電子系統中的化學物質，過期可能會導致飛彈的效用出現大問題，如引擎功率降低，或導航系統故障等。