前台大校長管中閔平常會將個人生活以及過去經歷PO在臉書上，和網友們分享日常的點點滴滴。今天（22日）他就將老婆年輕時的照片秀出來，並大讚是絕代容顏。網友看到後也紛紛表示，「好美，管爺眼光好」、「當初應該追得很辛苦，很開心吧」、「像鄧麗君」。

管中閔在個人粉專PO出3張年輕時的照片，其中兩張是他老婆的個人照，以及一張夫妻雙人合照。他還語帶詼諧表示，「今天展示一下老太太，1974年時候的絕代容顏」。

照片一曝光，馬上吸引大量網友留言按讚，「管爺及夫人絕代佳偶，男帥氣、女美麗」、「太漂亮了」、「昔日俊男美女今日風采依舊」、「好美，管爺眼光好」、「當初應該追得很辛苦，很開心吧」、「像鄧麗君」、「師母年輕可愛美麗，現在是成熟美麗動人」、「管爺早早淪陷，不是沒原因的」。

此外，還有網友關注管中閔夫婦年輕時的打扮，表示「原來亮點是當初的時尚穿搭」、「劉文正也跑來湊熱鬧了 !」、「校長的髮型」。另外還有人針對管中閔叫妻子「老太太」提出勸諫，稱「什麼老啦，老師/老公趕快自己拿出算盤」、「一個『絕代容顏』抵不掉『老』太太的傷害」。