1萬8800元的桌菜含水果與甜品共10道，可吃到大獲賓客好評的手工菜「手做荔芋香酥鴨」。（北投麗禧溫泉酒店提供）

「雍翠庭」招牌菜之一「酒香麻油雞炊飯」，麻油香氣四溢，噴香誘人。（北投麗禧溫泉酒店提供）

米其林二星餐廳「 渥達尼斯磨坊」，鎖定年底公司行號與部門餐敘，推出「米其林尾牙春酒專案」搶商機。（慕舍酒店提供）

渥達尼斯磨坊新推「米其林尾牙春酒專案」，餐廳提供西班牙當代料理星級饗宴，讓員工體驗滿足五感的米其林二星 Fine Dining。（慕舍酒店提供）

「米其林尾牙春酒專案」用餐人數達16位（含）並完成付訂，提供專屬用餐區包場；每人加贈精選酒款1杯。（慕舍酒店提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

即將邁入年底尾牙高峰期，知名飯店紛紛推出尾牙專案搶商機，業者們打造獨一無二的佳餚美酒饗宴，讓老闆們好好款待員工一整年的辛勤工作。看好不少老闆年底大手筆，犒賞員工不手軟，包括以台式細緻服務聞名的北投麗禧溫泉酒店和米其林二星「渥達尼斯磨坊」，紛紛推出結合自家優勢的尾牙專案，搶食年度尾牙春酒大檔。

【度假式山林尾牙春酒宴 北投麗禧每桌18800元起】

位於北投山林制高點，擁有碧綠美景的麗禧溫泉酒店，以其離塵不離城的特色，推出度假式山林尾牙春酒宴，滿足公司行號需求。即日起至2025年3月31日，業者推出3種不同價位的春酒尾牙饗宴，每桌1萬8800元加1成起，包含獨立包廂用餐空間及席間果汁無限暢飲，還有每桌1瓶紅酒，滿3桌即可接訂。

北投麗禧尾牙菜色因應不同價位而有差異，1萬8800元的桌菜含水果與甜品共10道，可吃到美味滋補的「山藥花膠燉雞盅」、鹹香濃郁的「碧綠明太子焗虎蝦」以及大獲賓客好評的手工菜「手做荔芋香酥鴨」等。而每桌2萬5800元加1成的方案，則匯集北投麗禧酒店創辦人最引以為傲的宴席招牌菜「香酥椒鹽圓鱈下巴」、連2年榮獲《臺灣米其林指南》入選推薦餐廳的「雍翠庭」招牌菜「酒香麻油雞炊飯」等。

【米其林二星渥達尼斯磨坊 推摘星美饌搶尾牙商機】

隱身台北慕舍酒店裡的米其林二星西班牙餐廳「Molino de Urdániz 渥達尼斯磨坊」，鎖定年底公司行號與部門餐敘，推出「米其林尾牙春酒專案」，以精緻微型包場迎戰尾牙市場。12月1日起至明年2月28日止，不分平假日的午晚餐期，餐廳提供西班牙當代料理星級美饌，現場有侍酒師挑選葡萄酒佐餐，讓員工體驗滿足五感的米其林二星 Fine Dining饗宴。午間經典套餐每位3680元起，午、晚間主廚套餐每位5380元起。

餐廳同步釋出優惠，用餐人數達16位（含）並完成付訂，提供專屬用餐區包場，每人加贈精選酒款1杯；午餐時段消費滿8萬元或晚餐時段消費滿10萬元，贈送價值4000出頭的「渥達尼斯磨坊」午間套餐1客。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！