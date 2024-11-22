宋逸民（左）、陳維齡（右）為喬妹慶祝10歲生日。（藝起發光提供）

藝起發光教會的牧師宋逸民，2021年忙到過勞導致身體亮紅燈，心跳降到每分鐘只有40次，差點要裝心律調節器，再加上當時禁食的關係，讓身高178公分的他瘦到70公斤。所幸現在已恢復健康，只是身材依然「苗條」，「我都是靠『超慢跑』運動，在家也可以做，每次半小時即可。」精瘦的他現在僅有67公斤，讓老婆陳維齡壓力很大，

宋逸民近日與師母陳維齡幫女兒喬妹慶祝10歲生日，陳維齡表示：「今年我們真的是忙翻了，謝謝當天喬妹所有的好朋友特別來祝福她，看著喬妹開心合不攏嘴的笑臉，爸爸（宋逸民）眼冒愛心的轉頭對我說，我一定要為了女兒更保持身體健康，維持更年輕的身材體態，我只好說好吧，我也會努力身體健康的。」

接近年底，藝起發光教會的年度盛事越來越多，除了現在進行的「STILL音樂會」也跟TVBS進行第二年合作的「聖誕愛無限」節目，共有50名左右的藝起發光藝人參與，由洪榮良導演負責編導。

宋逸民牧師指出，今年年底各地也會有聖誕節活動，協會並舉辦弱勢族群的感恩餐會。明年將跟伯大尼兒少之家跟安德烈食物銀行合作，持續進行公益活動，讓藝人不只是能夠代言，而是真正落實一起執行公益的愛心活動，並非只在舞台上發光發熱，也希望藝人們不僅在教會傳愛，更走入人群，在社會上活出美好的生命與見證。