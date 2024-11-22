在向美國證券交易委員會（SEC）提交的10-Q季度報告中，輝達再次向投資人發出警訊，該公司有幾家「關鍵客戶」（key accounts）非常重要，他們每一家下的訂單都佔輝達全球總營業額10%以上。

在截至10月底的前三個季度中，口袋特別深的某三大客戶分別都採購了價值100億～110億美元的商品與服務。

除了靠五角大廈為生的國防承包商之外，一家公司的客戶如此集中，這是極為不尋常的事，更別說是一家可能成為全球第一家市值達到4兆美元天價的公司了。

若仔細查看輝達季報裡的客戶，其第二財季營收幾乎三分之一來自於4隻匿名「大鯨魚」，而到了第三財季，更是三家大客戶就貢獻輝達三分之一營收。

Bloomberg Intelligence科技研究部門全球主管Mandeep Singh表示，這些匿名「鯨魚」可能包括微軟、Meta和美超微（Super Micro Computer）。

輝達拒絕對此臆測發表評論。

輝達在財報中僅以客戶A、B、C來稱呼他們，並註記這三大客戶合計採購126億美元商品與服務，佔輝達第三財季351億美元總營收超過三分之一。這三大客戶的營收佔比都是約12%，意味著他們可能得到輝達能分配給他們最大量的晶片，而非他們希望拿到的量。這與執行長黃仁勳的說法相符：輝達的供應很吃緊。

在每次的季報中，輝達的「客戶A」、「客戶B」等匿名並不是固定指某家公司，提列在財報中的位置也會改變。基於維護競爭力等理由，輝達將客戶身份視為商業秘密。事實上，這些客戶也絕對不希望其投資人、員工、批評者、競爭對手可以清楚看到他們在輝達晶片上砸了多少錢。

因為這些客戶的身份保密，所以很難判斷他們是像麻煩纏身的美超微這樣的中間廠商，還是像特斯拉執行長、全球首富馬斯克旗下xAI這樣的最終用戶。