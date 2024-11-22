心血管健康不能輕忽！根據衛生福利部最新的統計資料顯示，心血管疾病是台灣主要的死因之一，每年約有20萬人因心血管疾病死亡，佔總死亡人數的30%，疾病包含中風、心臟病及高血壓等。根據美國疾病控制及預防中心指出，影響心血管健康的關鍵就是你我的日常，包含飲食、天氣、作息及心情，若輕忽恐被6種症狀及疾病纏身。

影響心血管健康的4大關鍵

1、 飲食

切忌攝取高脂肪、高糖及高鹽的食物，除了會增加膽固醇水平及血壓之外，肥胖及糖尿病，皆是誘發心血管疾病的風險因素。另外，多吃蔬果、切勿飲酒過量也很重要。

2、 天氣

低溫可能會導致血管收縮，增加血壓，容易提高心臟病發作及中風的風險；高溫可能會使身體脫水、體溫過高，增加心臟負擔，因此身體較弱的人及年長長輩，平時要注意保暖及消暑。

3、 心情

長期處於壓力的狀態下，會使血壓升高及心率加快，增加心血管疾病風險；焦慮及意欲則會對心臟健康產生負面影響，提升患病風險。

4、 作息

長期睡眠不足會使血壓升高，不規律的作息會擾亂生理時鐘，皆會影響心血管健康。

心血管不健康恐致6症狀疾病

若是心血管不健康，可能會導致高血壓、心律不整、心肌炎、動脈粥狀硬化、心肌梗死及心臟衰竭，這些症狀與疾病皆需要及時診斷、治療，才能避免惡化。平時多加注意身體狀況，才能落實預防勝於治療，杜絕疾病纏身。