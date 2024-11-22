佳世達(2352)集團董事長暨執行長陳其宏受邀發表專題演講，以「高瞻遠矚—佳世達的領導力」為題，分享如何將風險管理深植企業策略。他強調：「風險管理的核心精神在於假設風險一定會發生，提前準備並率先採取行動。」陳其宏引用《孫子兵法》「勿恃其之不來，恃吾有以待之」，指出唯有預見風險、提前部署，才能在風險發生時有效應對，甚至因洞燭先機而搶得成長契機。他以佳世達為例，透過每年辨識三大關鍵風險、制定「KRI」，並每季檢視調整，成功在疫情三年間增加700億元營收，市值與毛利率屢創新高。

此外，陳其宏分享「三道錦囊」的故事，類比企業在關鍵時刻依循風險應對策略的重要性。佳世達以此策略率先行動，展現企業韌性並推動組織成功。

佳世達人資長暨永續風控長林旺賜，作為PARIMA董事會成員與此次會議推手，在開幕致詞中提出風險管理新解RISK：Resilience（韌性）、Innovation（創新）、Synergy（協同效應）、Knowledge（知識），呼籲以創新應對挑戰，並透過跨領域合作迎接亞洲經濟成長與永續發展新時代。

與會者還包括中華民國風險管理學會理事長張士傑博士與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新博士。張士傑探討台灣風險管理的演變與區域經驗的重要性；簡又新則強調永續發展與風險管理密不可分，並預見其在未來扮演的關鍵角色。

大會全天舉行九場專業學習講座，涵蓋災後復原、氣候韌性、網路安全及人才成長策略等議題，為參與者提供最新風險管理趨勢與實務經驗，助力亞洲企業於動盪環境中茁壯成長。