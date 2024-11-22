勞動部勞動力發展署北分署員工疑遭長官霸凌而輕生，連日來風波不斷。勞動部長何佩珊20日表態請辭，行政院長卓榮泰22日准辭，指定勞動部陳明仁常務次長暫代業務。不過媒體人黃揚明大酸，卓內閣號稱「AI內閣」，但何佩珊請辭獲准長達半天時間，官網都沒有更新，「BI比較貼切」。

何佩珊20日表態為霸凌案請辭，卓榮泰當天親自道歉，但強調先究責，暫未核准，直到今（22）日上午，行政院發言人李慧芝證實，何佩珊21日下午當面向院長卓榮泰提出辭呈，卓也已准辭，並指定由勞動部陳明仁常務次長暫時代理執行業務。

媒體人黃揚明在臉書發文，下午2點30分，行政院官網、勞動部官網，勞動部長都還沒有更新請辭代理的進度，賴總統就職時說，卓內閣是AI行動內閣，「BI比較貼切」。不少網友也留言說，「「降評了，BI內閣」、「AI也分版本好嗎？人家還是測試版啦…還沒有實際上線…」、「『欸害』內閣」。

勞動部長何佩珊20日表態請辭，閣揆22日准辭，但時隔半日，勞動部、行政院官網上的部長仍是何佩珊，遲未更新。（翻攝自勞動部官網）

截至今日下午3時57分，勞動部、行政院官網上，勞動部長的資訊仍是何佩珊，並未更改。另外，官網上何珮珊的學經歷是輔仁大學大眾傳播系畢業，曾任行政院政務副秘書長、民進黨政策會副執行長。

勞動部長何佩珊因霸凌請辭獲准，行政院長卓榮泰指定由勞動部陳明仁常務次長（見圖）暫時代理執行業務。（報系資料照）

何佩珊請辭獲准，上任僅186天成為史上任期最短的勞動部長，而同樣捲入霸凌案風波的前部長許銘春，任期長達2275天，是目前任期最長的勞動部長。