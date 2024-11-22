世界12強棒球賽四強超級循環賽，中華隊今（22日）以8比2擊敗美國拿下複賽首勝，目前戰績一勝一敗仍有爭冠機會，若想要直接晉級冠軍戰，明天（23日）晚間對上日本隊一定要贏。

超級循環賽每隊進行三場比賽，戰績最佳的兩隊直接打冠軍戰，其他兩隊只能爭季軍，中華隊目前為一勝一敗，美國則已吞下兩敗。

由於中華隊首戰輸球，無法在晉級冠軍戰取得主動位置，需要視其他對戰組合的結果而定。如果今晚日本隊及明天美國隊都擊敗委內瑞拉，且明天中華隊擊敗日本，中華隊與日本將攜手晉級冠軍戰。

如果中華隊輸給日本，就要希望美國明天能擊敗委內瑞拉，讓中華隊、美國隊及委內瑞拉皆為1勝2敗，比較對戰優質率（TQB）決定晉級者，與日本爭冠。

另一版本的情形則是委內瑞拉擊敗日本，中日之戰將成為誰贏誰晉級的關鍵戰役，贏得第二勝能夠與率先拿下兩勝的委內瑞拉交手。

若日本今晚擊敗委內瑞拉，但明天輸給中華隊，委內瑞拉擊敗美國；或者委瑞內拉擊敗日本，但輸給美國，且中華隊擊敗日本，中華隊、委內瑞拉及日本皆為2勝1敗，還是需要比較TQB決定冠軍戰誰打。

簡言之，中華隊若想要晉級冠軍戰，明天對上日本隊將是關鍵一役，輸球將使戰況相當複雜，需要「算數學」才能決定最終結果。