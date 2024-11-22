今年受颱風及氣候變遷影響，彰化地區芭樂產量減少超過2成，產地價格曾飆破百元，中部地區番石榴（芭樂）評鑑今（22）日在彰化社頭鄉登場，吸引來自彰化、南投等縣市果農參賽，社頭鄉農會總幹事蕭良珍表示，今年有破紀錄99組果農報名，且芭樂品質較往年好，歡迎大家多多購買。

中部地區番石榴（芭樂）評鑑今（22）日在社頭鄉農會登場，鄉農會邀請10位專業評審老師，針對99組參賽芭樂的外觀、甜度、口感等進行評鑑。（葉靜美攝）

中部地區番石榴（芭樂）評鑑今（22）日在社頭鄉農會登場，鄉農會邀請10位專業評審老師，針對99組參賽芭樂的外觀、甜度、口感等進行評鑑。（葉靜美攝）

社頭鄉是全台最早種植芭樂的鄉鎮，有「芭樂王國」美稱，社頭鄉農會辦理番石榴評鑑活動已有30多年，近年擴大舉辦中部地區番石榴（芭樂）評鑑，鄉農會今（22）日邀請台中區農業改良場蕭政弘副場長、鳳山試驗所謝鴻業博士等10位專業評審老師，針對99組參賽芭樂的外觀、甜度、口感等進行評鑑。

中部地區番石榴（芭樂）評鑑今（22）日在社頭鄉農會登場，鄉農會邀請10位專業評審老師，針對99組參賽芭樂的外觀、甜度、口感等進行評鑑。（葉靜美攝）

蕭良珍表示，社頭鄉種植芭樂面積有250公頃，今年受颱風及氣候變遷影響，產量減少超過2成，產地價一度破百元，目前價格較回穩，產地價約50元，在農民用心照顧下，今年芭樂不論甜度、外觀等品質都較往年好，期盼藉由評鑑活動，促進交流，提升中部整體芭樂品質，拓展國內外市場來增加農民收益。

擔任評審的縣府農業處代處長蕭麗玲表示，芭樂是南彰化「優鮮」水果的主力，在縣長王惠美率隊遠征下，已分別銷往日本和多個東南亞國家；秋冬季節是芭樂最好吃的時節，民眾可以向社頭、溪州等各鄉鎮農會來訂購，品嚐或送禮正是好時候。

中部地區番石榴（芭樂）評鑑，個人組部分由社頭鄉翁聰敏榮獲冠軍、社頭鄉曾基榆、劉振士拿下亞軍，社頭鄉蕭素月、員林市黃采晨、北斗鎮農會蔣望東奪得季軍；團體組部分，冠、亞、季軍各取一名，都由社頭鄉取得，顯見社頭鄉芭樂品質受肯定。