為鼓勵宣導民眾購物或消費時向店家索取統一發票或以載具儲存雲端發票，財政部北區國稅局基隆分局舉辦捐發票兌領「租稅宣導月曆」活動，自27日起憑統一發票收執聯10張或雲端發票5張即可至基隆分局及信義稽徵所兌換水果月曆，數量有限，換完為止。

基隆分局表示，自27日起每周一至周五上午8時至12時及下午1時至5時辦公時間開始兌換月曆（中午休息時間不受理兌換），民眾捐出113年11至12月未列印買受人統一編號且每張消費金額達10元以上之雲端發票5張，或統一發票收執聯10張，即可兌領月曆1本，每人每次限兌換1本，兌完為止。活動募集發票將轉贈基隆市公益團體，歡迎大家一起捐發票做公益。

基隆分局進一步表示，月曆上印製國稅宣導詞語，提醒民眾知法守法、善盡納稅義務人義務，深植誠實納稅之正確觀念，以提升租稅宣導效果。民眾可選擇較近之稽徵機關捐發票兌換精美水果月曆，基隆地區兌換處有基隆分局及信義稽徵所。如有疑問，可電洽基隆分局02-2433-1900或信義稽徵所02-2428-6511詢問。

分局強調，鼓勵民眾下載財政部「統一發票兌獎APP」申請手機條碼，可設定各式會員載具歸戶、發票集中保管、自動對獎中獎發票領獎期間內24小時都可兌領、設定領獎帳戶中獎獎金自動匯入，省時又便利；另享有雲端發票專屬獎，雲端發票專屬獎每期獎項有：100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組、500元獎245萬組，購物消費儲存雲端發票享有雙重對獎機會。