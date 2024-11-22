距離台南市政府不到1公里的安平區永華路二段某餐酒館暗藏春色，涉嫌容留泰國女子非法打工脫衣陪酒，被警方持搜索票查獲。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

距離台南市政府不到1公里的安平區永華路二段某餐酒館暗藏春色，涉嫌容留泰國女子非法打工脫衣陪酒，管轄的警四分局22日凌晨持搜索票查緝時，當場查獲17名泰女持觀光簽證來台非法打工，其中6人更涉嫌脫衣陪酒。員警偵訊後，將32歲陳姓負責人及幹部共5人、17名泰女分別依法送辦。

據查，由於部分國家適用14天來台免簽證，警方近期發現不少東南亞女子來台從事色情行業。被查獲的餐酒館引入泰國女子，並以低廉價格搶占情色市場，甚至安排泰女進入包廂表演脫衣舞，更透過社群網站及通訊軟體傳送誘人照片，吸引客人上門。

警四分局據報成立專案小組私下蒐證後，經向台南地方法院聲請搜索票，今天凌晨聯合警五分局共同前往查緝。儘管該餐酒館設有重重關卡，但仍被員警一一識破，當場查獲涉嫌引進外籍女子從事脫衣陪酒等不法勾當。

警方在現場查獲17名泰女持觀光簽證來台非法打工，年齡約20多歲至40多歲，其中更有6人涉嫌脫衣陪酒，當場查扣店家收據、帳本等相關證物，另還查獲餐酒館卓姓幹部涉嫌持有K他命17包毛重16.78克。

警詢後，將陳姓負責人、店家幹部共5人及6名涉嫌脫衣陪酒的泰女，依妨害風化、毒品危害防制條例、就業服務法、入出國及移民法及社會秩序維護法等罪嫌移送台南地檢署偵辦，11名非法打工的泰女也被依違反入出國及移民法移送移民署專勤隊遣返。