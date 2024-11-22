近期國際局勢混亂、國內房市混沌不明，信義房屋不動產株式會社自2009年在東京成立後，歷經311地震、新冠肺炎疫情，仍堅持提供優質服務，15年來累計成交超過6,000戶、累積租賃管理突破2,000戶，業績也可望連續三年創新高，社長王茂桑表示，未來將持續在地化、數位化，以創新服務引領永續經營。

持續獲得消費者信任、業績再創新高的關鍵為何？王茂桑表示，第一，完善的售後服務 : 客戶在疫情期間雖無法來到日本，但信義日本的售後服務，幫客戶處理房屋大小事，深獲信任，第二，自2020年起發展Live視訊看屋，透過台日團隊輔以專業解說，有如親臨現場。第三，交易行情及安全把關，針對客戶需求物件，除提供行情外，更加強替客戶把關種種風險； 以上三點再加上推動在地化、數位化的努力，讓信義日本的客戶再購率約20%，業績屢創新高。

綜觀日本不動產市場發展優勢，王茂桑分析，近年來俄烏戰爭、以巴戰爭，甚至近期甫定的美國總統大選，讓國際局勢處於紛亂、難以預測，高資產族群選擇將資金停泊於較穩定的國家，而日本在政治、經濟、交易制度等都相對安全及透明，加上日圓匯率持續低檔，基於置產需求，或作為自住、度假的第二屋，吸引大量海外資金投入日本市場。

王茂桑亦分析東京與大阪房市發展現況，東京23區中古物件價格呈現穩定上升趨勢，反映東京核心區域持續有強大吸引力，其中，東京都心6區自2023年中起平均價格突破1億日圓，已超過泡沫經濟時期的水準；而大阪市同樣已經連續9個月攀升，尤其今年以來更為明顯。

此外，日本人口持續往一級都市集中，東京都在1996年以後，連續20多年人口增長，且官方大力推動半導體和數位產業，企業獲利增加，外資積極湧入，股票屢創新高，物價指數顯著增長，東京亦積極吸納全球人才；而大阪則是都市建設不斷，包括7大再開發計畫、2025年世界博覽會及未來興建綜合渡假村(IR)，種種訊息都讓日本房市走向更趨樂觀。

信義房屋不動產株式會社社長王茂桑表示，未來將持續在地化、數位化，以創新服務引領永續經營。(圖/信義房屋 提供)

在產品方面 : 過去消費者偏好投報率高的套房產品，現因自住需求增加，轉變為二、三房以上產品，以4,000~7,000萬日圓的物件為主流，且1億日圓以上物件的成交佔比大幅增加。現今日幣匯率在相對低點，對台灣客戶而言可將預算提高，進而選擇地段更好或面積更大的物件，例如選擇高塔式住宅大樓產品，這類產品普遍屋齡新、地段佳，不僅保值，增值空間也較高。

不過，王茂桑也提醒，消費者在買海外不動產，切勿過分理想，建議買屋之前先想到賣屋，以當地人的角度去挑選物件，例如價格低於市場行情的物件，要留意產品的瑕疵，物件所在地之交通與治安等因素，以及售價是否因資訊不對等而超出市場行情太多，因此建議選擇值得信任的不動產專家陪同進出場，協助了解稅費、購屋流程、貸款、台日差異與風險，而信義日本自2009年進入日本市場，擁有豐富經驗，累計成交超過6,000戶，優質的售後服務更能給消費者安心及安全等保障。

王茂桑表示，日本信義未來目標將朝向「台灣客戶赴日購屋服務細緻化」、「租賃服務再進化」、「品牌發展在地化」，目前正計畫推出「推薦物件智慧配對」服務，提供客戶新築/中古/商用物件選擇；繼六本木店之後，規劃在明年開設新的路邊店，包括澀谷、麻布十番都是考量的地點；，而成立已滿8年的大阪支店明年初將搬遷至新據點，擴大營運服務更多客戶。

在租賃管理服務上，王茂桑說，已著手導入代管物件的管理APP系統，讓客戶不受時空限制隨時掌握物件狀況與各項收支資訊，而接下來將發展租賃仲介業務，提供租屋媒合服務，達到更全面的買賣租管一條龍服務。信義房屋不動產株式會社不僅提供專業細心的不動產服務，更期望將信義房屋集團社區服務精神和理念延伸到日本在地，落實友善社區、減碳環保，邁向永續經營。