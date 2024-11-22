台中楊姓男子犯善用第三方詐騙手法，在網路上尋找欲購買手機的買家及賣家，透過以空賣空伎倆，2年來詐騙多達50多起，地點遍布全台，每次獲利幾千元至數萬元不等，贓款已花費殆盡，身背16條通的楊嫌日前下榻中區旅館時遭查獲，全案解送台中地檢署歸案。

41歲楊嫌在網路上尋找手機買家及賣家，在取得賣家匯款帳戶資料後，提供給不知情的買家匯入購機款項，賣家確認收到匯款後，楊嫌再前往賣家的店鋪從中騙取手機，被害買家因遲未收到貨而報警並提告，買、賣兩方同時受害。

楊嫌分飾多角在網路上自創假帳號，低價拋出求售手機訊息，吸引網路買家上門，以雙面手法策略，一方面騙買方匯錢到賣方帳戶，不知情賣方收到匯款，楊嫌則前往取貨，買方因而痛失金錢，賣方則損失手機，楊每次獲利幾千元至數萬元不等。

楊嫌自2022年遭通緝期間，仍四處趴趴走隨機犯案，北至宜蘭、南至屏東都有其足跡，詐騙地圖遍及全台，2年期間成功得手50多次，楊嫌為躲避追緝，頻繁更換藏匿地點，行騙所得均花費殆盡，11月12日下榻中區旅館時遭查獲，全案解送台中地檢署歸案。