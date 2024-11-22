台積電成立37年來，明年第一季將首度移師美國召開，此消息震撼業界。國發會主委、同時身兼台積電董事的劉鏡清21日在立法院表示，他已收到明年 2月10日赴美參加台積電董事會的通知，證實業界傳言屬實。

台積電已成為全球晶圓代工領頭羊，其製程技術超越英特爾和三星。截至11 月21日，外資持股比例高達73%，累計持股逾 1900 萬張股票。

據自由財經報導，業界分析人士指出，國際性公司將董事會選址國外舉行，讓董事們有機會實地考察新廠運作情形，實屬合情合理，且有前例可循。由於川普將於明年（2025 年）1 月 20 日宣誓就職，而台積電美國廠預計於明年第一季量產，董事會選擇在美國舉行，或許包含政治考量。川普上任後所祭出的關稅或制裁政策，對台積電營運具有舉足輕重的影響。

台積電官網指出，目前10位董事成員中，有7位為獨立董事，其中2位為女性，具中華民國籍者有4位，包括魏哲家（董事長暨總裁）、曾繁城（台積電榮譽副董事長）、劉鏡清（國發會主委）、林全（前行政院院長、東洋董座）。

另外5位獨立董事為美國籍，分別為麥克·史賓林特、摩西·蓋弗瑞洛夫、拉斐爾·萊夫、烏蘇拉·伯恩斯（女）、琳恩·埃爾森漢斯（女）；彼得·邦菲爵士為英國籍。