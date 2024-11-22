新北市長侯友宜聞訊後，立即前往現場了解狀況。（圖／新北市政府提供）

新北市三重區五谷王南街旁的工地，今（22）日上午發生工安意外，位在高樓的2座塔式起重機，突然從高空掉落。（圖民眾提供／簡銘柱翻攝）

新北市三重區今早發生重大工安意外，第二行政中心工地兩座塔式起重機吊臂於上午9時許從高空墜落，驚悚畫面令人怵目驚心。事故導致工人1死3傷，新北市府已責令包商全面停工徹查。

據了解，現場傷亡慘重。一名年約50歲的工人遭吊臂砸中，命危送醫，搶救後仍宣告不治；一名60多歲工人頭部重傷，另一名50多歲工人則頭部輕微擦傷，3人分別被送往三重醫院及部立台北醫院搶救。此外，30多歲的墜樓工人意識模糊但仍有生命跡象，消防隊員救援後送醫。

警消獲報後迅速趕赴現場，第一時間展開搜救，警方則協助交通管制及疏導人潮。新北市勞工局勞檢處人員也火速抵達，針對工地安全措施展開全面調查。

新北市長侯友宜聞訊後，立即前往現場了解狀況；初步調查顯示，該工地施工安全防護措施未落實，新北市政府已依《建築法》相關規定，對施工單位及監造人展開裁罰，並將因涉及刑事責任的部分移送地檢署偵辦。

第二行政中心為新北市重要工程，計畫興建地下4層、地上26層的鋼骨結構大樓，提供4500個汽機車停車位、市民廣場及公園，並串聯重新路五段與環河路的計畫道路，原定2026年完工。此次事故是否影響工期，市府將進一步評估，但侯友宜強調：「人命優先，安全至上。」

新北市府已責令包商全面停工，等待調查結果出爐後再行處置。市府強調，將持續加強工地巡檢，防止類似悲劇再度上演。