「酷龍」具俊曄的IG帳號在9月無預警消失，引發外界聯想是否和大S婚姻出狀況，但事實是帳號被盜，他還為此開小帳（分身帳號）和粉絲互動，所幸，具俊曄原本的帳號終於在今（22日）回歸，他為此曬熱吻大S（徐熙媛）照放閃，畫面散發滿滿粉紅泡泡。

具俊曄慶祝IG帳號回歸，發文寫下：「I’m Back!!!」（我回來了）一連貼出9個愛心貼圖，並開心放送熱吻大S照曬恩愛，只見具俊曄緊擁大S在懷中，他轉頭親吻妻子的太陽穴，大S則面對鏡頭，害羞地閉著眼睛，兩人結婚2年，互動仍像熱戀情侶，畫面閃翻天。大S把頭髮梳起、露出白皙鵝蛋臉，身穿V領上衣，隱約露出胸口的「K」刺青示愛，大S狀態極佳，肌膚白嫩、顏值逆齡，根本看不出是48歲的熟女。

大S在限動放閃。（圖／大S Intagram）

網友驚呆大S美貌，紛紛大讚：「大S越來越年輕」、「大s好美，歐巴趕快帶老婆出來閃瞎我們」、「超級漂亮珊珊」。還有人歪樓說，大S和小S實在長太像，「剛剛猛然一看還以為是小S 姐妹長好像」、「差點以為小S」、「真的以為是小S」。

其實，具俊曄在9月發現IG無預警消失，心情相當失落、不捨，因為他把IG當日記在經營，裡面記錄著工作與生活點滴，有滿滿回憶，如今帳號終於回歸，也難怪他會開心到PO閃照慶祝。