國際網絡工會（Union Network International , UNI）第6屆亞太區域大會今年於泰國曼谷，22日針對「職場健康與安全：打造更安全、無暴力、無騷擾的職場」討論，全金聯秘書長韓仕賢說，近日公務員輕生憾事，要求台灣政府應儘速批准ILO公約第87號，並且遵守已經批准的第98號公約，讓公務人員組織工會，以保障其有進行團體協商，爭取基本權益的權利。

國際網絡工會（Union Network International , UNI）第6屆亞太區域大會今年於泰國曼谷舉行，台灣的中華郵政工會、中華電信工會、全國金融業工會聯合總會（全金聯）、嘉基醫院工會、公共電視工會均為UNI會員，並推派代表出席該次大會。

韓仕賢表示，今年11月4日，勞動部一位公務員在辦公室輕生，而後發現該部門主管涉嫌職場霸凌，諸多下屬長期面對不友善的工作環境，最後釀成這起悲劇。11月19日勞動部對於這起自殺事件所公布的調查報告避重就輕，聲稱這名員工確實長期工作壓力大，但是無法證明他有遭受長官職場霸凌等等問題。

韓仕賢批評，調查報告顯示勞動部官員只想官官相護，瞬間整個社會輿論譁然。台灣的工會也對勞動部顯無檢討反省能力非常憤怒不滿。悲劇來自於公務員的職場缺乏工會組織介入的空間，要求台灣政府應儘速批准ILO公約第87號，並且遵守已經批准的第98號公約，讓公務人員組織工會，以保障其有進行團體協商，爭取基本權益的權利。

韓仕賢要求，台灣政府正視此次勞動部高階官員職場霸凌基層公務員的不幸事件，面對日益嚴重的職場霸凌問題，台灣政府應修正「職業安全衛生法」，讓公務員亦適用此法，並遏止來自同事、長官、甚至客戶的不當行為，明定職場不法侵害內涵及雇主責任；雖然勞動部長已經請辭獲准，但是社會各界完全難以接受此種官官相護又自相矛盾的調查報告，所以要求台灣政府必須立即重新啟動調查，還原真相並對相關人員進行究責。

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