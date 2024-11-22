聯嘉今年前三季營收42.05億元，年增31％，營業利益0.51億元，相較去年同期轉虧為盈，歸屬於母公司業主淨利0.76億元，年增378％，每股盈餘0.37元。前10月營收46.64億元，年增30％。銷售地區仍以北美最多，占比74％，車燈產品營收占比亦達到87％。北美最熱銷Pickup Truck前五名，聯嘉供應了車燈模組給其中三款，聯嘉今年開始提供特斯拉CyberTruck前車燈模組，今年第三季CyberTruck銷售1.67萬輛，較上季增加一倍，2025年預計出貨15萬，對聯嘉營收貢獻也會數倍增長。

黃昉鈺表示，聯嘉集團這幾年致力於內部自主研發和與外部合作夥伴結盟，讓集團能夠供應給一台車上面用的LED光源模組和ECU產品線持續的增加，並且積極開發Mini LED直顯屏模組，也是Mini LED導入車用市場的領先廠商。

聯嘉除了車燈外，持續朝向多元化發展，在新事業部LED Display近期開始出貨給某台北市金融企業，也獲得其他金融業高度關注，另外，也出貨給101大樓某知名義式餐廳。同時，透過LED Display的技術，聯嘉跨入餐飲市場，成立極致餐飲集團，首創LED沉浸式虛擬餐廳為訴求，建立創意餐廳集團為目標，預計明年3月在台北市開幕第一家，如果成功將複製台北經驗，希望在台中開設第二家餐廳。

AI方面是聯嘉新領域，日前宣布子公司嘉園與整合GE電力管理方案的美國朗訊（LUCENT）簽署MOU備忘錄，正式進軍AI算力服務市場，協助客戶建構分散式邊緣運算中心。朗訊擁有強大的通信網路專業知識及全球銷售網絡，嘉園則在基礎設施領域中逐步累積人工智慧供應鏈的知識與經驗，希望明年兩家新公司第一年就可以獲利。